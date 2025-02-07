Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Ziyafete hazır mısınız? Güzel bir gecede enfes yemekler yemek için gittiğiniz mekanda karşınıza çıkabilecek bu sunumlar iştahınızı kapatabilir. Lezzetlerine diyecek olmasa da sınır tanımaz tarzları midenizi biraz zorlayabilir. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 göz kanatan, iştah kapatan sunum arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın!
İştahınız kalırsa, afiyet olsun!
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1. Zaten hamburger dediğin bir tahtı hak eder!
2. Peki bu enfes tatlıya şık bir servis tabağı yakışmaz mıydı yani?
3. Lezzet dağına hoş geldiniz!
4. Taş gibi sunum diyebilir miyiz?
5. Ciğerci şiş sunumuna örnek olacak konsept!
6. Anlaşıldı bundan sonra tatlılar masadan yenilecek...
7. İçmeye kıyamazsınız: Böyle şirin kokteyl gördünüz mü?
8. İşte gerçek bir sanat eseri...
9. Tavanın dibini sıyıranın düğününde kar yağar derler, bizden söylemesi!
10. Anneniz görse kızar: Bu neyin nesi?
11. Neyse ki hamburger lezzetliymiş!
12. Bir bardak da salata ister misiniz?
13. Son sırada: Matrix'in mavi hapı var! Afiyet olsun...
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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