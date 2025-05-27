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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 12:21

Tasarım dünyasının bir acayipleri ile bu haftanın göz kanatan tasarımlarını keşfetmeye hazır olun! Hayatı sorgulamanıza neden olacak birbirinden ilginç ve sınır tanımaz dövmeler, doğadan ilham alan dekoratif ürünler ve moda dünyasının derin sancılarına şahitlik edeceksiniz. 

Az sonra görecekleriniz karşısında 'Benim neden aklıma gelmedi?' de diyebilirsiniz, 'Bunu neden yapıyorsunuz?' da... Bakalım, haftanın Reddit'ten derlenen 13 göz kanatan tasarımı arasından favoriniz hangisi olacak? 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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1. Göz doyuran bir dövme ile başlayalım!

1. Göz doyuran bir dövme ile başlayalım!

İnanabiliyor musunuz, üstelik sadece 1.5 dolar!

2. Hayvanlarla alıp veremediğiniz nedir acaba?

2. Hayvanlarla alıp veremediğiniz nedir acaba?

Dekoratif olduğunu düşünenler varsa, ona diyecek bir şey yok elbette!

3. İnsanoğlu doğadan ilham almaya devam ediyor...

3. İnsanoğlu doğadan ilham almaya devam ediyor...

Sanıyoruz bu bacaklara sizden daha çok ihtiyacı olan bir hayvan vardır.

4. Armadillo çanta!

4. Armadillo çanta!

Maalesef moda dünyasının da gözü doğada!

5. Sırada, Dame Edna'nın kostümü var.

5. Sırada, Dame Edna'nın kostümü var.

Dame Edna Everage, genellikle sadece Dame Edna olarak tanınan Avustralyalı komedyen Barry Humphries tarafından yaratılan ve canlandırılan bir karakterdir. Birkaç televizyon şovuna ev sahipliği yapan karakter tahmin edeceğiniz gibi dikkat çeken bir tarza sahipti.

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6. İşte evinizin tek ihtiyacını bulduk!

6. İşte evinizin tek ihtiyacını bulduk!

Salyangoz ailesi çaydanlık takımı ile Alice Harikalar Diyarı'na doğru bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

7. Tüm yeni gelinlere selam olsun!

7. Tüm yeni gelinlere selam olsun!

Altın sarısı rengi, üzerindeki gülleri ve kapağı açıp oturduğunuzda sırtınıza masaj yapacak tülleriyle sahiden göz alıcı bir şıklık, diyebilir miyiz?

8. Zavallı Teletabiler...

8. Zavallı Teletabiler...

Minik Dipsy'e neden bunu yaptınız ki?

9. Domuz derisi kola kutusu görmedik demezsiniz!

9. Domuz derisi kola kutusu görmedik demezsiniz!

Yapılış amacını tartışmaya gerek yok, sanıyoruz. Zira, yeterince sınırlar zorlanmış zaten.

10. Amerika hatırası...

10. Amerika hatırası...

'Amerika'ya gittiğini nasıl kanıtlarsın?' botunu bulduk. Belki, Green Card alamayanlara teselli ödülü olarak bunu gönderebilirsiniz.

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11. İşte karşınızda: 2025-2026 kedi kreasyonu!

12. Lezzetli bir tasarım, diyebilir miyiz?

12. Lezzetli bir tasarım, diyebilir miyiz?

Makarnalı ayakkabı olmadan asla diyen ayakkabı sever dostlarınıza göndermeyi unutmayın.

13. Hayaller Kaptan Amerika, peki gerçekler?

13. Hayaller Kaptan Amerika, peki gerçekler?

Kıssadan hisse: Gerçekten kahraman olmak istiyorsanız, sürünmeden süper kahraman olunmayacağını da bilmelisiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Kübra Aydın

Ne istediniz kedilerden, niye böyle şeyler giydirme ihtiyacı duydunuz gereksiz şeyler bunlar.

Serenity

1. fotoğraftaki oldschool tarzında gayet hoş bir dövme