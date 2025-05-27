Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Tasarım dünyasının bir acayipleri ile bu haftanın göz kanatan tasarımlarını keşfetmeye hazır olun! Hayatı sorgulamanıza neden olacak birbirinden ilginç ve sınır tanımaz dövmeler, doğadan ilham alan dekoratif ürünler ve moda dünyasının derin sancılarına şahitlik edeceksiniz.
Az sonra görecekleriniz karşısında 'Benim neden aklıma gelmedi?' de diyebilirsiniz, 'Bunu neden yapıyorsunuz?' da... Bakalım, haftanın Reddit'ten derlenen 13 göz kanatan tasarımı arasından favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
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1. Göz doyuran bir dövme ile başlayalım!
2. Hayvanlarla alıp veremediğiniz nedir acaba?
3. İnsanoğlu doğadan ilham almaya devam ediyor...
4. Armadillo çanta!
5. Sırada, Dame Edna'nın kostümü var.
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6. İşte evinizin tek ihtiyacını bulduk!
7. Tüm yeni gelinlere selam olsun!
8. Zavallı Teletabiler...
9. Domuz derisi kola kutusu görmedik demezsiniz!
10. Amerika hatırası...
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11. İşte karşınızda: 2025-2026 kedi kreasyonu!
12. Lezzetli bir tasarım, diyebilir miyiz?
13. Hayaller Kaptan Amerika, peki gerçekler?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Ne istediniz kedilerden, niye böyle şeyler giydirme ihtiyacı duydunuz gereksiz şeyler bunlar.
1. fotoğraftaki oldschool tarzında gayet hoş bir dövme