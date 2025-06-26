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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.06.2025 - 22:59

Bir an bile aklınıza gelmeyecek tasarımlarla göz kanatan kreatif bir yolculuğa çıkıyoruz. İnsan bedenine yapılmaması gereken dövmeler, moda, mimari ve sanat dünyasını sarsan ürünler yaratıcılık algınızı da sarsacak! Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 göz kanatan tasarımı arasından favorinizi ise merak ediyoruz. Bakalım bu haftaki tasarımlara 'Vay be' mi diyeceksiniz, yoksa 'Yok artık mı?' 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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1. Bu tırnaklarla bir ay yaşayacaksınız desek, ne derdiniz?

1. Bu tırnaklarla bir ay yaşayacaksınız desek, ne derdiniz?

Nail art çılgınlığı bitmek bilmediği gibi katlanarak devam ediyor, gördüğünüz gibi. Bu gözler daha neler görecek merakla bekliyoruz doğrusu!

2. "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar"

2. "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar"

Sorarım size, Selim Bey bunu nasıl akıl edemedi? Bir diş hekiminin banyosu için olmazsa olmaz olurdu oysa...

3. Yeni gelinlerimizi de unutmadık tabii!

3. Yeni gelinlerimizi de unutmadık tabii!

Göz kamaştıran desenlere bakarken başınız döndüyse, yine de bir doktora görünün deriz.

4. İşte evin olmazsa olmazı ayak taburesi...

4. İşte evin olmazsa olmazı ayak taburesi...

Size de biraz korkutucu ve tuhaf gelmedi mi?

5. Peki, onun gözlerine baka baka yapabilir misiniz?

5. Peki, onun gözlerine baka baka yapabilir misiniz?

Tasarımcının motivasyonunu merak etmeden yapamıyor insan. Neden be güzel kardeşim, neden?

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6. Hansel ile Gretel'deki cadının banyosunu bulduk!

6. Hansel ile Gretel'deki cadının banyosunu bulduk!

Aman dikkat, cebinizdeki ekmek kırıntısı ile bu kazandan kurulunmaz.

7. İnsanoğlunun vahşeti durdurulamıyordu...

7. İnsanoğlunun vahşeti durdurulamıyordu...

Biz senin dişlerinle lavabo yapsak hoşuna gider miydi? Şimdi sorarım size, evinizde böyle bir koltuk ister miydiniz?

8. Furby sever gelin adayları için salon takımı!

8. Furby sever gelin adayları için salon takımı!

Bilmeyenleriniz için kısaca özetleyelim: Furby, 1990'lı yıllara damgasını vuran sese ve ışığa duyarlı dışı peluş robot oyuncak. Yani tıpkı bu yumuşacık koltuklar gibi...

9. Dekorasyonda geldiğimiz son nokta burasıdır umarız!

9. Dekorasyonda geldiğimiz son nokta burasıdır umarız!

Çiçeklerin hasret kaldığı, iç mimarların gözdesi haline gelen o saksı!

10. Fazla söze gerek yok: Gördükleriniz gerçek...

10. Fazla söze gerek yok: Gördükleriniz gerçek...

Birini hasta olduğunuza ikna etmek için ihtiyacınız olan tırnak tasarımı.

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11. George Barris Tasarımı Cushman golf arabası

11. George Barris Tasarımı Cushman golf arabası

'Kustomizer'ların Kralı' olarak bilinen George Barris, bu Cushman golf arabasını 1970'lerin başında ikonik golf tutkunu alıcısı Bob Hope'a benzeyecek şekilde tasarladı. George Barris bu  süslediğinde, en dikkat çekici golf arabaları arasında 1964'te tabut şeklindeki Munster Koach ve 1966'da Batmobile de vardı.

12. Biraz da moda dünyasını sarsmaya hazır mısınız?

12. Biraz da moda dünyasını sarsmaya hazır mısınız?

Kase kase yüzüklerle şıklık ve moda sizden sorulacak. Merak ediyoruz, taktığınız en ilginç aksesuar neydi?

13. Astigmatlı dövmeciden gözlüksüz tasarım!

13. Astigmatlı dövmeciden gözlüksüz tasarım!

Bu 'titreyen' ve 'baş döndüren' efektli statik dövme üzerinizde sahiden Medusa etkisi yaratacak!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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