Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Bir an bile aklınıza gelmeyecek tasarımlarla göz kanatan kreatif bir yolculuğa çıkıyoruz. İnsan bedenine yapılmaması gereken dövmeler, moda, mimari ve sanat dünyasını sarsan ürünler yaratıcılık algınızı da sarsacak! Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 göz kanatan tasarımı arasından favorinizi ise merak ediyoruz. Bakalım bu haftaki tasarımlara 'Vay be' mi diyeceksiniz, yoksa 'Yok artık mı?'
İşte, başlıyoruz...
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1. Bu tırnaklarla bir ay yaşayacaksınız desek, ne derdiniz?
2. "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar"
3. Yeni gelinlerimizi de unutmadık tabii!
4. İşte evin olmazsa olmazı ayak taburesi...
5. Peki, onun gözlerine baka baka yapabilir misiniz?
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6. Hansel ile Gretel'deki cadının banyosunu bulduk!
7. İnsanoğlunun vahşeti durdurulamıyordu...
8. Furby sever gelin adayları için salon takımı!
9. Dekorasyonda geldiğimiz son nokta burasıdır umarız!
10. Fazla söze gerek yok: Gördükleriniz gerçek...
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11. George Barris Tasarımı Cushman golf arabası
12. Biraz da moda dünyasını sarsmaya hazır mısınız?
13. Astigmatlı dövmeciden gözlüksüz tasarım!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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