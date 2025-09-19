onedio
Bir Tuvalet Ne Kadar Güzel Olabilir? Norveç'teki Tuvalet Görenlerin Ağzını Açık Bıraktırdı!

Bir Tuvalet Ne Kadar Güzel Olabilir? Norveç'teki Tuvalet Görenlerin Ağzını Açık Bıraktırdı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.09.2025 - 12:45

Bir içerik üreticisi, Instagram hesabından paylaştığı Norveç'teki bir tuvaletin görüntüsü ile herkesi şaşkına çevirdi. Düzeni, sakinliği ve temizliği ile her zaman konuşulan bir ülke olan Norveç'ten gelen 'manzaralı tuvalet' görüntüsü bu kadar da olmaz dedirtmeyi başardı. 

Kaynak: Instagram/@algothhh

İşte gündem olan tuvaletin görüntüleri:

Norveç'ten gelen bir tuvalet görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Norveç'ten gelen bir tuvalet görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

@algothhh kullanıcı isimli bir içerik üreticisi, Norveç'teki bir umumi tuvaletin içini ve manzarasını paylaştı. Sosyal medyada tuvalet hakkında 'Adamlar sıçarken bile çıtayı yüksek tutuyorlar artık” yorumları yapıldı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
