onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Evine Girmeye Çalışan Hırsızları Böyle Kayda Aldı

Bir Kadın Evine Girmeye Çalışan Hırsızları Böyle Kayda Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.09.2025 - 09:52

İçerik Devam Ediyor

Hırsızlık vakalarının artmasıyla pek çok kişi evinin kapısına güvenlik kamerası taktırmak gibi bir çözümler arıyor. Kayıt özelliği olan kameraların çektikleri de sosyal medyaya düşebiliyor. Bir kadın evine girmeye çalışan şahısların kapıyı zorlarken yaptıklarını paylaştı. Üstüne seslendirme de yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Görüntüler şöyle;

Ev sahibi kadın bunun üçüncü eve girme girişimi olduğunu da belirtti.

Ev sahibi kadın bunun üçüncü eve girme girişimi olduğunu da belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
5
4
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın