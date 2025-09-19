Bir Kadın Evine Girmeye Çalışan Hırsızları Böyle Kayda Aldı

Hırsızlık vakalarının artmasıyla pek çok kişi evinin kapısına güvenlik kamerası taktırmak gibi bir çözümler arıyor. Kayıt özelliği olan kameraların çektikleri de sosyal medyaya düşebiliyor. Bir kadın evine girmeye çalışan şahısların kapıyı zorlarken yaptıklarını paylaştı. Üstüne seslendirme de yaptı.
Görüntüler şöyle;
Ev sahibi kadın bunun üçüncü eve girme girişimi olduğunu da belirtti.
