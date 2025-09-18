onedio
Lüks Cruise Gemilerinin Deniz Manzaralı Odaları Nasıl?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 17:29

Lüks cruise gemilerini hiç merak ettiniz mi? Son yılların en gözde tatil fikri olan cruise gemileri, yolcularına hem eğlenceli bir gezi rotası hem de tatil imkanı sunuyor. Özellikle de denize bakan odalarda günlerce gemi seyahati yapmak, cruise gemilerinin en can alıcı noktası. Tabii bu odalar için de ayrıca ücret ödenmesi gerekiyor.

Yabancı bir içerik üreticisi, cruise gemisinin denize bakan odasının manzarasını ve balkonda yaptığı keyfi paylaştı!

Kaynak: Instagramvictorias.way_

Buradan izleyebilirsiniz;

Tüm dünyadan uzakta, sadece dalgaların sesiyle...

Video, sosyal medyada kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Pek çok kişi böyle bir anın en büyük hayali olduğunu söylerken böyle bir deneyimden korktuklarını itiraf edenler de vardı. Ya cam kırılırsa, ya burada uyuyup kalırsam ve başıma bir şey gelirse?

Siz hangi taraftasınız? 

Böyle bir keyif yapabilir misiniz yoksa yok mu? :)

