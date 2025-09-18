Yüzde Yüz Saha Çalışması: Bir İçerik Üreticisi, Dünyanın En Sıkıcı Milletlerini Sıraladı!

Bir dijital içerik üreticisi sosyal medyada “dünyanın en sıkıcı milletleri” listesini açıkladı. Üstelik bunu bilimsel verilere değil, kendi deneyimlerine dayandırdı. Listenin zirvesinde ise Almanlar var. “Hayatları Excel tablosu gibi” diyerek Almanları eleştiren genç kadın, ikinci sıraya İsviçre ve Avusturya’yı koydu. Üçüncü sırada ise Japonlar var; sebep ise “goygoy eksikliği.”
İşte çok konuşulan o liste 👇
Buradan izleyebilirsiniz:
Türkiye kaosuyla, goygoyuyla, gündemden gündeme koşan halleriyle tam bir şenlik alanı gibi.
