onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yüzde Yüz Saha Çalışması: Bir İçerik Üreticisi, Dünyanın En Sıkıcı Milletlerini Sıraladı!

Yüzde Yüz Saha Çalışması: Bir İçerik Üreticisi, Dünyanın En Sıkıcı Milletlerini Sıraladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.09.2025 - 16:48

İçerik Devam Ediyor

Bir dijital içerik üreticisi sosyal medyada “dünyanın en sıkıcı milletleri” listesini açıkladı. Üstelik bunu bilimsel verilere değil, kendi deneyimlerine dayandırdı. Listenin zirvesinde ise Almanlar var. “Hayatları Excel tablosu gibi” diyerek Almanları eleştiren genç kadın, ikinci sıraya İsviçre ve Avusturya’yı koydu. Üçüncü sırada ise Japonlar var; sebep ise “goygoy eksikliği.” 

İşte çok konuşulan o liste 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Türkiye kaosuyla, goygoyuyla, gündemden gündeme koşan halleriyle tam bir şenlik alanı gibi.

Türkiye kaosuyla, goygoyuyla, gündemden gündeme koşan halleriyle tam bir şenlik alanı gibi.

Ekonomik açıdan belki Almanya, İsviçre ya da Japonya kadar önde değiliz ama söz konusu eğlence, sohbet, kaos ve bolca geyik olunca ülkemiz adeta bir cennet! Sosyal medyada bir içerik üreticisi de “dünyanın en sıkıcı milletleri” listesini açıkladı ve hak vereceğiniz gerekçeler sundu.

Listesinin zirvesine Almanları koyan genç kadın, “Hayatları Excel tablosu gibi. Keyif almak bile görev onlar için” dedi. Ardından ikinci sıraya İsviçre ve Avusturya’yı ekledi: “Doğa harika ama kafaları da yeşillenmiş, yüz ifadeleri Windows’un açılış ekranı gibi.” Son sıradaysa Japonlar var. Onlarla ilgili yorumu ise “Her şey çok güzel ama sıfır goygoy, sıfır sohbet, sıfır kaos.” şeklinde oldu.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın