Eskişehir'de Bir Vatandaş Yolda Gördüğü Dubaya İlk Yardım Uyguladı

Eskişehir'de Bir Vatandaş Yolda Gördüğü Dubaya İlk Yardım Uyguladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2025 - 16:28

Eskişehir'de bir vatandaş yolda gördüğü dubaya ilk yardım uyguladı. Tüm teknikleri uygulayan vatandaşın o görüntüleri viral oldu. Aynı kişinin özellikle TikTok'ta pek çok absürt paylaşımı mevcut.

İşte o görüntüler;

Aynı kişinin karıncaları eleştirdiği görüntüler de gündem olmuştu.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
