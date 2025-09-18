Büyük Rezalet! Meta’nın Yeni Akıllı Gözlüğünü Tanıtmak İsteyen Mark Zuckerberg Zor Anlar Yaşadı

Yeni akıllı gözlüğün özelliklerini tanıtmak için temek içerik üreticisi Jack Mancuso ile bir demo yapılacaktı. Mancuso, biftek sos tarifi verirken hatalı yönlendirmeler yaptı ve sorular yanıtsız kaldı. Mancuso yaşanan durumu Wi-Fi'a bağlarken başka bir hata daha yaşandı.

Zuckerberg, bileklik aracılığıyla teknoloji sorumlusu Andrew Bosworth’a mesaj gönderip görüntülü arama yapacaktı. Fakat bu kez de görüntülü arama yapılamadı, gelen görüntülü arama da açılmadı.

Zuckerberg, yaşanan aksaklıkların ardından “Yıllarınızı teknolojiye harcıyorsunuz, sonra bir gün Wi-Fi sizi yakalıyor” dedi.