Büyük Rezalet! Meta’nın Yeni Akıllı Gözlüğünü Tanıtmak İsteyen Mark Zuckerberg Zor Anlar Yaşadı

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, yeni Meta Ray-Ban Display Gözlükleri'ni tanıtmak için sahnedeydi. Şirketin yerleşik bir ekrana sahip ilk akıllı gözlüğünü görmek için pek çok kişi de bu etkinliğe katıldı.
Fakat sahnedeki sunum sırasında Wi-Fi sorunları yaşandı, Mark Zuckerberg gözlüğü tanıtırken zor anlar yaşadı! İzleyicilerden ise tepkiler gecikmedi.
Öncelikle Wi-Fi bağlantısında sıkıntı yaşandığı söylendi;
Ardından Mark Zuckerberg, gelen görüntülü aramayı bir türlü açamadı!
Zuckerberg, yaşanan iki teknik aksaklığı da Wi-Fi'a bağladı.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
