onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Büyük Rezalet! Meta’nın Yeni Akıllı Gözlüğünü Tanıtmak İsteyen Mark Zuckerberg Zor Anlar Yaşadı

Büyük Rezalet! Meta’nın Yeni Akıllı Gözlüğünü Tanıtmak İsteyen Mark Zuckerberg Zor Anlar Yaşadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 12:06

İçerik Devam Ediyor

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, yeni Meta Ray-Ban Display Gözlükleri'ni tanıtmak için sahnedeydi. Şirketin yerleşik bir ekrana sahip ilk akıllı gözlüğünü görmek için pek çok kişi de bu etkinliğe katıldı. 

Fakat sahnedeki sunum sırasında Wi-Fi sorunları yaşandı, Mark Zuckerberg gözlüğü tanıtırken zor anlar yaşadı! İzleyicilerden ise tepkiler gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öncelikle Wi-Fi bağlantısında sıkıntı yaşandığı söylendi;

Ardından Mark Zuckerberg, gelen görüntülü aramayı bir türlü açamadı!

Zuckerberg, yaşanan iki teknik aksaklığı da Wi-Fi'a bağladı.

Zuckerberg, yaşanan iki teknik aksaklığı da Wi-Fi'a bağladı.

Yeni akıllı gözlüğün özelliklerini tanıtmak için temek içerik üreticisi Jack Mancuso ile bir demo yapılacaktı. Mancuso, biftek sos tarifi verirken hatalı yönlendirmeler yaptı ve sorular yanıtsız kaldı. Mancuso yaşanan durumu Wi-Fi'a bağlarken başka bir hata daha yaşandı. 

Zuckerberg, bileklik aracılığıyla teknoloji sorumlusu Andrew Bosworth’a mesaj gönderip görüntülü arama yapacaktı. Fakat bu kez de görüntülü arama yapılamadı, gelen görüntülü arama da açılmadı. 

Zuckerberg, yaşanan aksaklıkların ardından “Yıllarınızı teknolojiye harcıyorsunuz, sonra bir gün Wi-Fi sizi yakalıyor” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın