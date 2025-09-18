onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Cillian Murphy, Billie Eilish, Steve Coogan ve Joaquin Phoenix'ten Filistin İçin Dayanışma Çağrısı

Cillian Murphy, Billie Eilish, Steve Coogan ve Joaquin Phoenix'ten Filistin İçin Dayanışma Çağrısı

Filistin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 10:30

İçerik Devam Ediyor

Dünyaca ünlü sanatçılar Billie Eilish, Cillian Murphy, Penelope Cruz, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in de olduğu bir grup, Filistin'e destek çağrısında bulundu. Çağrı, Londra'da düzenlenen ve 'Filistin için Birlikte' adını taşıyan bir konser öncesi yayınlanan video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Konserden elde edilen gelir ise Filistinli kuruluşlara bağışlanacak. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte, dünyaca ünlü isimlerden Filistin'e destek 👇

Videoda yer alan sanatçılar, "Filistin" diyerek konuşmalarına başladılar. Dünyaca ünlü aktör Brian Cox, Filistin halkını temsil ederek, "Gerçeği dile getirmek zorundayız" dedi.

Videoda yer alan sanatçılar, "Filistin" diyerek konuşmalarına başladılar. Dünyaca ünlü aktör Brian Cox, Filistin halkını temsil ederek, "Gerçeği dile getirmek zorundayız" dedi.

'Şimdi sesini yükseltmek önemli, bu iş bittikten sonra değil. Şu anda, olaylar yaşanırken. Hükümetine baskı yap, barışçıl kampanya yürütenlere destek ol. Ateşkes çağrısı yap. Ölümleri durdur.' ifadeleri ve 'Filistin özgürleşene kadar onların yanında olacağız. Filistin için bir aradayız' sözleri dünyanın kulaklarında çınladı.  

Videoda yer alan ünlü isimler arasında Finneas O’Connell, Penélope Cruz, Natasha Rothwell, Sharon Horgan, Benedict Wong, Peter Gabriel, Malala Yousafzai ve Rupi Kaur da vardı.

Dünyaca ünlü sanatçıların "Filistin'e destek" çağrısında bulunduğu konser, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Dünyaca ünlü sanatçıların "Filistin'e destek" çağrısında bulunduğu konser, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Konser, Filistinli kuruluşlara bağış toplamak amacıyla düzenlendi. Konserden elde edilen gelir, 

  • Taawon (Refah Derneği), 

  • Filistinli Çocuklara Yardım Fonu (PCRF) 

  • Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS) gibi kuruluşlara aktarılacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın