Cillian Murphy, Billie Eilish, Steve Coogan ve Joaquin Phoenix'ten Filistin İçin Dayanışma Çağrısı

Dünyaca ünlü sanatçılar Billie Eilish, Cillian Murphy, Penelope Cruz, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in de olduğu bir grup, Filistin'e destek çağrısında bulundu. Çağrı, Londra'da düzenlenen ve 'Filistin için Birlikte' adını taşıyan bir konser öncesi yayınlanan video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Konserden elde edilen gelir ise Filistinli kuruluşlara bağışlanacak.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, dünyaca ünlü isimlerden Filistin'e destek 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoda yer alan sanatçılar, "Filistin" diyerek konuşmalarına başladılar. Dünyaca ünlü aktör Brian Cox, Filistin halkını temsil ederek, "Gerçeği dile getirmek zorundayız" dedi.
Dünyaca ünlü sanatçıların "Filistin'e destek" çağrısında bulunduğu konser, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın