onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Vergisiz Alınabilecek En Ucuz 6 Araba Hangileri?

Vergisiz Alınabilecek En Ucuz 6 Araba Hangileri?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.09.2025 - 23:52

İçerik Devam Ediyor

Türkiye Gençlik Instagram hesabı, vergisi olmasaydı satın alınabilecek en ucuz 6 arabayı sıraladı. Listedeki arabaların vergisiz fiyatı ise görenleri şoke etti.

KAYNAK. Türkiye Gençlik

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Türkiye'de araç fiyatları, vergilerle beraber epey yüksek seviyelerde.

Türkiye'de araç fiyatları, vergilerle beraber epey yüksek seviyelerde.

Türkiye Gençlik adlı Instagram hesabı, vergi olmasaydı alınabilecek en ucuz 6 arabayı sıraladı. Listedeki fiyatlar görenleri şaşırtırken listedeki en uygun aracın fiyatı 497 bin TL olarak belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın