Koreli Kocasına Türk Yemek ve İçeceklerini Tattıran Kadın, Eşinin Verdiği Puanları Paylaştı!

Koreli Kocasına Türk Yemek ve İçeceklerini Tattıran Kadın, Eşinin Verdiği Puanları Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.09.2025 - 23:35

Son zamanlarda epey popüler olan 'yabancı eşe yerli yemeklerini denetme' akımına Gökçe Altun Kim isimli içerik üreticisi de dahil oldu. Koreli kocasına Türk yemeklerini deneten Gökçe Altun Kim, eşinin verdiği puanları tek tek paylaştı.

Gökçe Altun Kim isimli içerik üretici, Koreli eşine Türk yemeklerini denetti.

Gökçe Altun Kim'in Koreli kocası, hangi mezeleri denedi bilemiyoruz ama ne denediyse "9-10" demesine yetti!

Gökçe Altun Kim'in Koreli kocası, hangi mezeleri denedi bilemiyoruz ama ne denediyse "9-10" demesine yetti!

Kaburga şiş dürüme 9 veren Koreli koca, lokum bonfileye 10, peynir eritmesine 9, menemene 10, bal kaymağa 200 verirken, ayranı büyük harcadı!

Türkiye'de hemen hemen herkesin müptelası olduğu ayrana 7 verdi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
