Koreli Kocasına Türk Yemek ve İçeceklerini Tattıran Kadın, Eşinin Verdiği Puanları Paylaştı!

Son zamanlarda epey popüler olan 'yabancı eşe yerli yemeklerini denetme' akımına Gökçe Altun Kim isimli içerik üreticisi de dahil oldu. Koreli kocasına Türk yemeklerini deneten Gökçe Altun Kim, eşinin verdiği puanları tek tek paylaştı.
Gökçe Altun Kim isimli içerik üretici, Koreli eşine Türk yemeklerini denetti.
Gökçe Altun Kim'in Koreli kocası, hangi mezeleri denedi bilemiyoruz ama ne denediyse "9-10" demesine yetti!
