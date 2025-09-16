onedio
Acil Servise Gelen Absürt Şikayetleri Derleyen Doktor

Esra Demirci
16.09.2025 - 23:38

Hastanelerdeki acil servisler yalnızca 'acil' durumlarda meşgul edilmeli fakat bazı vatandaşlar bu olaya bambaşka bir bakış açısıyla bakıyor. Acil servise oldukça enteresan şikayetlerle gelen hastalarla karşılaşan bir doktor, bu şikayetleri bir videoyla derledi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Bir acil servis doktoru, acile gelen vatandaşların absürt şikayetlerini paylaştı.

Bir acil servis doktoru, acile gelen vatandaşların absürt şikayetlerini paylaştı.

Acile başvuran bazı hastaların enteresan şikayetlerinden video kurgusu hazırlayan doktorun paylaşımı kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Biz de en garip acil servis şikayetlerini sizlerle paylaşıyoruz.

