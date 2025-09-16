onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Okula Lamborghini ile Giden Amerikalı Kızın Ultra Lüks "Okulda Bir Günüm" Vlogu Dumura Uğrattı

Okula Lamborghini ile Giden Amerikalı Kızın Ultra Lüks "Okulda Bir Günüm" Vlogu Dumura Uğrattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2025 - 00:28

İçerik Devam Ediyor

@secretfloflo isimli Amerikalı kullanıcının TikTok'ta paylaştığı 'Okulda bir günüm' vlogu X'in gündemine oturdu. Ultra lüks detaylarla bezeli bir gün geçiren genç kızın 'okul günü' Türkiye'deki kullanıcıları dumura uğrattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

@secretfloflo isimli genç kullanıcının TikTok hesabında paylaştığı "Okulda bir günüm" vlogu dikkat çekti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın