Shakhtar Donetsk'te Arda Turan Tartışılmaya Başlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
25.10.2025 - 21:08

Shakhtar Donetsk, UEFA maçında Legia Varşova’ya 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Arda Turan, kadroda yaptığı rotasyonlarla takımını sahaya sürdü. Bu karar, hem taraftarlar hem de spor yorumcuları arasında tartışma yarattı. Ukrayna futbolunun efsane isimlerinden Myron Markevych, Turan’ın tercihlerini eleştirerek tepki gösterdi. Maç sonrası tartışmalar, Arda Turan'ın geleceğine dair soru işaretlerini de gündeme getirdi.

Son haftalarda puan kayıpları dikkat çekiyor.

Arda Turan'ın sezona iyi başladığı Shakhtar, evinde LNZ Cherkasy maçında 4-1 mağlup oldu. Sonraki hafta ise Polissya deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Bu puan kayıplarıyla iki takımın da ligde gerisine düşen Shakhtar, Avrupa'da da bu hafta Legia'ya kaybetti. Eleştiri okları kısa sürede Arda Turan'a yöneldi.

Legia maçındaki futbol eleştiri aldı.

Football 24’te yer alan haberde Markevych, Shakhtar’ın sahada neden bu kadar etkisiz göründüğünü teknik ekip ve oyuncuların açıklaması gerektiğini belirterek, 'Maç boyunca tek bir gol pozisyonu bile yaratamamak korkunçtu. Son 15 dakikada ise sahada tamamen akıl almaz bir şey yaşandı. Kimse sorumluluk almıyor, kimse gösteriş yapmıyor, herkes sadece oynuyor' dedi.

Rotasyon kararına ağır eleştiriler var.

Myron Markevych, 'Beşiktaş ile oynanan maçlardan sonra tüm taraftarlar Arda Turan'ın Shakhtar'a taze bir hava getirdiğini ve takımın artık yükselişe geçeceğini düşünüyordu ancak her maç daha da kötü oynuyorlar. Sebebi ne?' sorusuna, 'Söylemesi benim için zor. Turan'ın ideal ilk 11'ine karar verip ona göre oynaması gerekiyor. Bir takım bir maç oynuyor, diğeri bir sonraki maç. Anlayamıyorum! Ligimizde endişelenecek ne var? Shakhtar herkesi anında yenmesi gerekirken dört gol yiyor. Demek ki bir sorun var' şeklinde yanıt verdi.

