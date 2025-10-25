Shakhtar Donetsk'te Arda Turan Tartışılmaya Başlandı
Shakhtar Donetsk, UEFA maçında Legia Varşova’ya 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Arda Turan, kadroda yaptığı rotasyonlarla takımını sahaya sürdü. Bu karar, hem taraftarlar hem de spor yorumcuları arasında tartışma yarattı. Ukrayna futbolunun efsane isimlerinden Myron Markevych, Turan’ın tercihlerini eleştirerek tepki gösterdi. Maç sonrası tartışmalar, Arda Turan'ın geleceğine dair soru işaretlerini de gündeme getirdi.
Son haftalarda puan kayıpları dikkat çekiyor.
Legia maçındaki futbol eleştiri aldı.
Rotasyon kararına ağır eleştiriler var.
