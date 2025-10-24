Jose Mourinho, Fenerbahçe'den Ayrılma Sebebi Olarak Kerem Aktürkoğlu'nu Gösterdi
Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılan ve şu anda Benfica’yı çalıştıran Jose Mourinho, hem olumsuz sonuçlar hem de Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta 0 puan almasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Portekiz Ligi’ne dönen Mourinho, Arouca maçı öncesi açıklamalarda bulunarak Kerem Aktürkoğlu konusunda yeniden itirafta bulundu.
İlk olarak "ayrılığı kaçınılmazdı" diyerek Kerem itirafı gelmişti Mourinho'dan...
Şimdi de Kerem'i Fenerbahçe'den "ayrılık sebebi" olarak gösterdi.
