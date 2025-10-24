onedio
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den Ayrılma Sebebi Olarak Kerem Aktürkoğlu'nu Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.10.2025 - 20:58

Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılan ve şu anda Benfica’yı çalıştıran Jose Mourinho, hem olumsuz sonuçlar hem de Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta 0 puan almasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Portekiz Ligi’ne dönen Mourinho, Arouca maçı öncesi açıklamalarda bulunarak Kerem Aktürkoğlu konusunda yeniden itirafta bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Benfica, deplasmanda Newcastle United’a 3-0 yenildi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Mourinho, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak, 'Çok beğendiğim bir oyuncu vardı, ama sanırım onun ayrılığı kaçınılmazdı. Eski kulübüm devreye girdiğinde bunun olması gerekiyordu. Benfica’nın bu durumu kontrol etme imkânı yoktu; Kerem Aktürkoğlu Benfica’da X kazanıyordu, Fenerbahçe’de beş katını kazanacaktı ve üstelik evindeydi. Bu Benfica için kontrol edilemez bir durumdu. O, bizim eksikliğini hissettiğimiz bir oyuncu.' ifadelerini kullandı. Mourinho, Kerem’in takımdan ayrılmasının önlenemez olduğunu ve eksikliğinin hissedildiğini belirtti.

Ligde Arouca maçı öncesi konuşan Mourinho, Kerem Aktürkoğlu’nu bir kez daha gündeme getirdi. Fenerbahçe döneminde Benfica kadrosundan Kerem’i almak istediğini belirten Mourinho, 'Benfica’nın kadrosunu o kadar beğeniyordum ki, onlardan çok önemli bir oyuncuyu almak istedim. Bunun için her şeyi yaptım. Ve belki de Fenerbahçe’den ayrılmamın nedenlerinden biri, Benfica’dan oyun anlayışıma çok uygun gördüğüm o oyuncuyu alamamış olmamın yarattığı hayal kırıklığıydı. Ne yazık ki dolaylı yoldan, Benfica kadrosunun değişmesine katkıda bulundum. Suç benim. Onu takımıma katmak için her şeyi yaptım ama sonunda ne Fenerbahçe’de ne de Benfica’da oldu.' ifadelerini kullandı. Mourinho, Kerem’i kadrosuna katma çabalarının sonuçsuz kaldığını itiraf etti.

