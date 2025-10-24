Jose Mourinho, Fenerbahçe'den Ayrılma Sebebi Olarak Kerem Aktürkoğlu'nu Gösterdi

Ligde Arouca maçı öncesi konuşan Mourinho, Kerem Aktürkoğlu’nu bir kez daha gündeme getirdi. Fenerbahçe döneminde Benfica kadrosundan Kerem’i almak istediğini belirten Mourinho, 'Benfica’nın kadrosunu o kadar beğeniyordum ki, onlardan çok önemli bir oyuncuyu almak istedim. Bunun için her şeyi yaptım. Ve belki de Fenerbahçe’den ayrılmamın nedenlerinden biri, Benfica’dan oyun anlayışıma çok uygun gördüğüm o oyuncuyu alamamış olmamın yarattığı hayal kırıklığıydı. Ne yazık ki dolaylı yoldan, Benfica kadrosunun değişmesine katkıda bulundum. Suç benim. Onu takımıma katmak için her şeyi yaptım ama sonunda ne Fenerbahçe’de ne de Benfica’da oldu.' ifadelerini kullandı. Mourinho, Kerem’i kadrosuna katma çabalarının sonuçsuz kaldığını itiraf etti.