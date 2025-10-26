onedio
Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Maribor ve Hull City Başarılı Sonuçlar Alıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.10.2025 - 19:28

Acun Ilıcalı'nın futbol yatırımları devam ediyor. Hull City ile başladığı kulüp sahipliğine Slovenya'da Maribor'le devam eden Ilıcalı, takımlarının aldığı iyi sonuçlarla mutlu oluyor. 

Hull City bu sezon başarılı bir çizgi yakalarken Maribor ise son hafta aldığı farklı galibiyetle Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü.

Acun Ilıcalı, Championship'te Sergej Jakirovic tercihi ile fark yarattı.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'da başarılı bir dönem geçiren Jakirovic bu sene Championship'te fark yaratıyor. Acun Ilıcalı'nın teknik direktör seçimi sahaya kısa sürede yansıdı. 

12 maçta sadece 3 mağlubiyet alan Hull, 5 maçtır da kaybetmiyor. Son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Hull, Play Off potasına da girmeyi başardı.

Maribor, Primorje'ye gol oldu yağdı.

Slovenya'nın en köklü takımlarından olan Maribor, ligde son hafta maçında Primorje ile karşılaştı.

Hillal Soudani'nin yıldızlaştığı maçta Maribor rakibini 4-0 yenmeyi başardı. Soudani liderliğinde hücumda etkili bir oyun oynayan Maribor büyük moral buldu. 

Gelecek hafta iki takım da deplasmanda zafer arayacak. 

Hull City, 1 Kasım’da Norwich City’ye konuk olurken; Maribor aynı gün NK Bravo deplasmanında sahaya çıkacak.

