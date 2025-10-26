Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Maribor ve Hull City Başarılı Sonuçlar Alıyor
Acun Ilıcalı'nın futbol yatırımları devam ediyor. Hull City ile başladığı kulüp sahipliğine Slovenya'da Maribor'le devam eden Ilıcalı, takımlarının aldığı iyi sonuçlarla mutlu oluyor.
Hull City bu sezon başarılı bir çizgi yakalarken Maribor ise son hafta aldığı farklı galibiyetle Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü.
Acun Ilıcalı, Championship'te Sergej Jakirovic tercihi ile fark yarattı.
Maribor, Primorje'ye gol oldu yağdı.
