Maç Kazanmayı Unutan Liverpool, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Yorumunu Akla Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.10.2025 - 18:28

Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup etmesinin ardından Liverpool ligde de istediklerini almakta güçlük çekiyor. Arne Slot'un öğrencileri son haftalarda bir tek Eintracht Frankfurt'u yenme başarısı gösterirken akıllara kura çekimi sırasında İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dedikleri geldi.

Hacıosmanoğlu'nun kura yorumu tepki çekmişti.

28 Ağustos'ta yapılan kura çekimi sonrasında İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Galatasaray'ın gruptan çıkacağına inanıyorum. Son 16'ya kalır. Oraya kalması önemli değil, bu kadroyla orada da iş yapmaları gerekiyor. İlk torbadan deve dişi takımlar gelmedi. Liverpool geldi ama Liverpool da eskisi gibi değil.' demişti. 

Hayli eleştirilen açıklama sonrası Galatasaray'ın Liverpool'u yenmesi dikkat çekmiş ve Hacıosmanoğlu, 'futbol ukalalarından daha iyi bilirim futbolu' demişti.

Son 6 maçta 1 galibiyet...

Liverpool, çıktığı son 6 maçta beş mağlubiyet alarak büyük bir yıkım yaşadı. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'u yenmeyi başaran Liverpool ligde ve Avrupa'da 5 mağlubiyet aldı. 

İşte o maçlar: 

— Crystal Palace 2-1 Liverpool

Galatasaray 1-0 Liverpool

Chelsea 2-1 Liverpool

— Liverpool 1-2 Manchester United

— Frankfurt 1-5 Liverpool

— Brentford 3-2 Liverpool

Hacıosmanoğlu'nun erken teşhisi sosyal medyada da dikkatten kaçmadı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tehuti555

ya bu herif ne anlamış bsg dalga mı geçiyorsunuz? dünyanın en iyi liginde geçen sezonu 10 puan farkla şampiyon bitirdikten sonra bunu dediği tarihe kadar da ... Devamını Gör

Salih Sezer

gerçek şu Liverpool çok kötü 😀

US_NAVY_SEALs

Geçen sezon salah'a en çok asist yapan üç oyuncudan ( Arnold ve Diaz ) ikisi ayrıldı.Premier lig'de oynadıkları maçlar da zor maçlardı.