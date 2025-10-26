Maç Kazanmayı Unutan Liverpool, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Yorumunu Akla Getirdi

28 Ağustos'ta yapılan kura çekimi sonrasında İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Galatasaray'ın gruptan çıkacağına inanıyorum. Son 16'ya kalır. Oraya kalması önemli değil, bu kadroyla orada da iş yapmaları gerekiyor. İlk torbadan deve dişi takımlar gelmedi. Liverpool geldi ama Liverpool da eskisi gibi değil.' demişti.

Hayli eleştirilen açıklama sonrası Galatasaray'ın Liverpool'u yenmesi dikkat çekmiş ve Hacıosmanoğlu, 'futbol ukalalarından daha iyi bilirim futbolu' demişti.