Maç Kazanmayı Unutan Liverpool, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Yorumunu Akla Getirdi
Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup etmesinin ardından Liverpool ligde de istediklerini almakta güçlük çekiyor. Arne Slot'un öğrencileri son haftalarda bir tek Eintracht Frankfurt'u yenme başarısı gösterirken akıllara kura çekimi sırasında İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dedikleri geldi.
Hacıosmanoğlu'nun kura yorumu tepki çekmişti.
Son 6 maçta 1 galibiyet...
ya bu herif ne anlamış bsg dalga mı geçiyorsunuz? dünyanın en iyi liginde geçen sezonu 10 puan farkla şampiyon bitirdikten sonra bunu dediği tarihe kadar da ... Devamını Gör
gerçek şu Liverpool çok kötü 😀
Geçen sezon salah'a en çok asist yapan üç oyuncudan ( Arnold ve Diaz ) ikisi ayrıldı.Premier lig'de oynadıkları maçlar da zor maçlardı.