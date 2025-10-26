onedio
Galatasaray'da Victor Osimhen'den Fenerbahçe'ye Taş: "Sosyal Medyada Ağlamaya Başlayacaklar"

Hakan Karakoca
26.10.2025 - 21:13

Galatasaray evinde Göztepe'yi 3-1 yenerek yoluna devam etti. Maça damga vuran pozisyonlardan biri Osimhen'in yer aldığı kırmızı kart pozisyonuydu. Maçtan sonra Osimhen'e pozisyon soruldu. Osimhen ise pozisyonu anlatırken Fenerbahçe'ye de gönderme yaptı. 

Victor Osimhen, Ekol Sports muhabiri Erdem Açıkgöz'ün sorusu üzerine 'Rakibin eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu hareket sarı kart.' cevabı verdi. 

Kaynak - Ekol Sports

Osimhen'in kırmızı kart cevabı sosyal medyada da gündem oldu:

Osimhen, gol yükünü sırtlamaya devam ediyor.

Victor Osimhen bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gole imza atmayı başardı. Saha içindeki etkili oyunuyla taraftarın beğenisini kazanan Osimhen'in bonservisini sarı kırmızılılar bu yaz almaya başarmıştı.

