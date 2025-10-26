Galatasaray'da Victor Osimhen'den Fenerbahçe'ye Taş: "Sosyal Medyada Ağlamaya Başlayacaklar"
Galatasaray evinde Göztepe'yi 3-1 yenerek yoluna devam etti. Maça damga vuran pozisyonlardan biri Osimhen'in yer aldığı kırmızı kart pozisyonuydu. Maçtan sonra Osimhen'e pozisyon soruldu. Osimhen ise pozisyonu anlatırken Fenerbahçe'ye de gönderme yaptı.
Victor Osimhen, Ekol Sports muhabiri Erdem Açıkgöz'ün sorusu üzerine 'Rakibin eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu hareket sarı kart.' cevabı verdi.
Osimhen'in kırmızı kart cevabı sosyal medyada da gündem oldu:
Osimhen, gol yükünü sırtlamaya devam ediyor.
