Beşiktaş Taraftarı "Sergen Gelecek Hesap Verecek" Dedi, Sergen Yalçın Tribüne Gitti

Beşiktaş geçtiğimiz hafta evinde Gençlerbirliği'ne mağlup olurken bu hafta da deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Tribünden futbolculara ve Sergen Yalçın'a tepkiler vardı. Kaptan Orkun Kökçü'yü tribüne çağıran taraftarlar, futbolculara hesap sorarken Orkun Kökçü taraftardan özür diledi ve desteklerini istedi.

Taraftar daha sonra 'Sergen gelecek, hesap verecek' tezahüratları yaparak Sergen Yalçın'ı beklemeye başladı. Uzun bekleyişten sonra Sergen Yalçın da tribünlere geldi ve taraftarla diyaloğa girdi.

Sergen Yalçın, 'Beşiktaş’ın sahibi taraftarıdır, dediğiniz gibi iyi günde kötü günde. Benimle iyi günü de gördünüz kötü günü de' derken, taraftar 'oyun yok oyun' diye tepki gösterdi. Son olarak 'kötü gününde yanındaydık hocam' diye yanıt verirken destek verenler de hayli fazlaydı.

Kaynak - Efecan Öztaş