onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş Taraftarı "Sergen Gelecek Hesap Verecek" Dedi, Sergen Yalçın Tribüne Gitti

Beşiktaş Taraftarı "Sergen Gelecek Hesap Verecek" Dedi, Sergen Yalçın Tribüne Gitti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.10.2025 - 22:50

Beşiktaş geçtiğimiz hafta evinde Gençlerbirliği'ne mağlup olurken bu hafta da deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Tribünden futbolculara ve Sergen Yalçın'a tepkiler vardı. Kaptan Orkun Kökçü'yü tribüne çağıran taraftarlar, futbolculara hesap sorarken Orkun Kökçü taraftardan özür diledi ve desteklerini istedi. 

Taraftar daha sonra 'Sergen gelecek, hesap verecek' tezahüratları yaparak Sergen Yalçın'ı beklemeye başladı. Uzun bekleyişten sonra Sergen Yalçın da tribünlere geldi ve taraftarla diyaloğa girdi. 

Sergen Yalçın, 'Beşiktaş’ın sahibi taraftarıdır, dediğiniz gibi iyi günde kötü günde. Benimle iyi günü de gördünüz kötü günü de' derken, taraftar 'oyun yok oyun' diye tepki gösterdi. Son olarak 'kötü gününde yanındaydık hocam' diye yanıt verirken destek verenler de hayli fazlaydı. 

Kaynak - Efecan Öztaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş taraftarı ile Sergen Yalçın'ın diyaloğu sosyal medyada da konuşuldu.

Beşiktaş zirvenin uzağında kaldı.

Beşiktaş zirvenin uzağında kaldı.

10 haftalık süreçte 5 galibiyet alan Kara Kartal, 2 beraberlik 3 mağlubiyetle lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın