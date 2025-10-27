onedio
Emircan Haney: Bir Köyde Başlayan Hayalden, Dünyaya Uzanan Başarıya

Emircan Haney: Bir Köyde Başlayan Hayalden, Dünyaya Uzanan Başarıya

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ
27.10.2025 - 09:01

Bazen en büyük hayaller, en küçük yerlerde filizlenir. Muğla’nın sakin bir köyünde, elinde sadece bir ısınma lastiği ve gözlerinde kocaman bir hayal olan bir çocuk, bugün dünya sahnesinde altın madalya kazanan milli okçu Emircan Haney’e dönüştü. Ailesinin tereddütleriyle başlayan bu yolculuk, sabır ve azimle şekillendi; her düşüşte yeniden kalkmayı, her başarısızlıkta daha güçlü olmayı öğrendi. Yıllar süren disiplin ve inancın ardından, küçük bir köyde kurduğu hayal Çin’de, Dünya Kupası’nın zirvesinde gerçeğe dönüştü. Emircan Haney’in hikayesi, yalnızca bir sporcunun değil, hayaline inanan ve asla vazgeçmeyen herkesin hikayesi.

Her Şey Küçük Bir Köyde Başladı

2011 yılında Muğla’nın Bencik köyüne göreve başlayan aile hekimimiz aynı zamanda bir okçuluk antrenörüydü. Onunla tanışmam hayatımın dönüm noktası oldu. Okçuluk sporuyla o zaman tanıştım ve bu tanışma, geleceğimi tamamen değiştirdi.

İlk Antrenmanda Sadece Lastiğim Vardı

İlk antrenmanımda antrenörüm atış yaparken ben de elimdeki ısınma lastiğiyle duruş ve pozisyon çalışıyordum. O atış yaparken ben de aynı çizgide hareketleri doğru yapmaya çalışıyordum. O gün, bu spora gerçekten ait olduğumu hissettim.

Ailem Başta Emin Değildi Ama Sonra Her Şey Değişti

Başlarda ailem antrenmanlara gitmemi çok desteklemiyordu ama isteğimden dolayı engel de olmuyorlardı. 2011’de ilk yarışmamda Türkiye 2’ncisi olunca onların da bakışı değişti. O günden sonra ailemin tam desteğini hep yanımda hissettim.

Başarmanın Zor Olmadığını İlk O Zaman Anladım

İlk derecemi aldıktan sonra başarıya ulaşmanın aslında çalışmayla mümkün olduğunu gördüm. Disiplinimi ve konsantrasyonumu artırdım. Uzun, zorlu altı yılın ardından 2017’de makaralı yay kadetler milli takımına girdim. O yıldan bu yana milli takımın farklı kademelerinde görev yaptım ve 2022’den beri büyükler milli takımındayım.

En Zor Dönemler Beni Daha Güçlü Yaptı

Her sporcunun inişli çıkışlı dönemleri olur. Benim de performans düşüşleri yaşadığım, hedeflerime ulaşamadığım zamanlar oldu. Bu dönemleri aşmak kolay olmadı ama zaman, sabır ve özveriyle üstesinden geldim. O zor zamanlar bana çok şey öğretti.

Rol Model Olmak Hayalimdi, Şimdi Gerçek Oldu

Sporun ilk yıllarında dünyanın dört bir yanındaki okçuların videolarını izleyip onlardan ilham alırdım. Şimdi ise yeni başlayan genç sporcuların bana aynı gözle baktığını görmek benim için tarifsiz bir mutluluk.

Ay-Yıldızlı Formayla İlk Heyecan

2017’de milli takıma seçildiğimi öğrendiğim anı hâlâ unutamıyorum. O formayı ilk kez giyeceğimi bilmek tarif edilemez bir duyguydu. Bugün hâlâ aynı heyecanı ilk günkü gibi yaşıyorum.

2025 Dünya Kupası’nda Tarih Yazdım

18–19 Ekim 2025’te Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri’ne katıldım. Dünyanın en iyi okçularının yarıştığı bu turnuvada altın madalya kazanarak hem kendi kariyerim hem de ülkem adına büyük bir gurur yaşadım. Bu an, hayatımın en unutulmazlarından biri oldu.

Günde 10 Saat Antrenman Yapıyoruz

Kamplarda sabahın erken saatlerinden akşama kadar, yaklaşık 10 saat boyunca atış antrenmanları yapıyoruz. Fiziksel hazırlığın yanında zihinsel dayanıklılık da çok önemli.

Mental Güç Olmadan Başarı Olmaz

Bence mental antrenman, fiziksel çalışma kadar hatta bazen ondan daha da önemli. Stres ve kaygıyı kontrol altına almak, hedefe odaklanmanın en etkili yolu.

Olimpiyat Hayalim İçin Çalışmaya Devam Ediyorum

2026 sezonunda da aynı disiplinle çalışıp yeni başarılar hedefliyorum. En büyük hayalim ise 2028 Olimpiyatları’na katılıp madalya kazanmak. Çocukluğumdan beri bu hayalin peşindeyim.

Başarı, Hedef Belirleyip Asla Pes Etmemekten Geçiyor

Sporun hangi branşı olursa olsun, yeterince çalışan herkes başarıya ulaşabilir. En önemlisi hedef koymak, pes etmemek ve o hedefe inançla yürümek.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

