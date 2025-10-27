Emircan Haney: Bir Köyde Başlayan Hayalden, Dünyaya Uzanan Başarıya
Bazen en büyük hayaller, en küçük yerlerde filizlenir. Muğla’nın sakin bir köyünde, elinde sadece bir ısınma lastiği ve gözlerinde kocaman bir hayal olan bir çocuk, bugün dünya sahnesinde altın madalya kazanan milli okçu Emircan Haney’e dönüştü. Ailesinin tereddütleriyle başlayan bu yolculuk, sabır ve azimle şekillendi; her düşüşte yeniden kalkmayı, her başarısızlıkta daha güçlü olmayı öğrendi. Yıllar süren disiplin ve inancın ardından, küçük bir köyde kurduğu hayal Çin’de, Dünya Kupası’nın zirvesinde gerçeğe dönüştü. Emircan Haney’in hikayesi, yalnızca bir sporcunun değil, hayaline inanan ve asla vazgeçmeyen herkesin hikayesi.
Her Şey Küçük Bir Köyde Başladı
Rol Model Olmak Hayalimdi, Şimdi Gerçek Oldu
Mental Güç Olmadan Başarı Olmaz
