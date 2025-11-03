Rıdvan Dilmen'den Kırmızı Kart Gören Orkun Kökçü İçin Dikkat Çeken Sözler

'Jhon Duran hayal etmiş golü. Gerçekten bitirici bir vuruş ve bayağı bir emek sarf etti gol için. Maçtan önce kamuoyunda Fenerbahçe favori görünüyordu. Bunun sebebi son dönemde alınan sonuçlar. Oyuncuların enerjisi artıyor, iletişimleri iyi. Tabii hoca geldiği zaman deneme yanılmayla gidiyordu.

Tedesco'da ivme kazanıldı. Beşiktaş'ta yeni teknik direktöre rağmen işler kötüye gitti. Sergen Yalçın'ın aklına Orkun'un atılacağı gelmemiştir. 2-0 öne geçiyorsunuz. Takım kaptanınız afederseniz işgüzarlık yaparak bir kırmızı kart görüyor, çok gereksiz bir şekilde.

Son bölümde Silva'yla karşı karşıya kalıyorsunuz, vurmuyorsunuz dönen topta Emirhan hata yapıyor golü yiyorsunuz. İki film izledik. Beşiktaş'ın iyi başlayıp köyü bitiyor. Fenerbahçe'nin kötü başlayıp iyi bitiyor.'