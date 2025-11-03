Rıdvan Dilmen'den Kırmızı Kart Gören Orkun Kökçü İçin Dikkat Çeken Sözler
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş son zamanlarda formda bir görüntü çizen Fenerbahçe'yle karşılaştı. Beşiktaş'ın erken gollerle 2-0'a getirdiği maçta kaptan Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart işleri tersine çevirdi ve sarı lacivertliler derbiden üç puan çıkarmasını bildi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ise Sports Digitale'de mücadeleyi değerlendirdi. Gördüğü kırmızı kartla derbinin seyrini değiştiren Orkun Kökçü hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşgüzarlık yaparak kırmızı gördü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fevrilik var
Tedesco Mourinho kıyası
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın