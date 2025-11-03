onedio
Rıdvan Dilmen'den Kırmızı Kart Gören Orkun Kökçü İçin Dikkat Çeken Sözler

Rıdvan Dilmen'den Kırmızı Kart Gören Orkun Kökçü İçin Dikkat Çeken Sözler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.11.2025 - 11:02

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş son zamanlarda formda bir görüntü çizen Fenerbahçe'yle karşılaştı. Beşiktaş'ın erken gollerle 2-0'a getirdiği maçta kaptan Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart işleri tersine çevirdi ve sarı lacivertliler derbiden üç puan çıkarmasını bildi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ise Sports Digitale'de mücadeleyi değerlendirdi. Gördüğü kırmızı kartla derbinin seyrini değiştiren Orkun Kökçü hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşgüzarlık yaparak kırmızı gördü

'Jhon Duran hayal etmiş golü. Gerçekten bitirici bir vuruş ve bayağı bir emek sarf etti gol için. Maçtan önce kamuoyunda Fenerbahçe favori görünüyordu. Bunun sebebi son dönemde alınan sonuçlar. Oyuncuların enerjisi artıyor, iletişimleri iyi. Tabii hoca geldiği zaman deneme yanılmayla gidiyordu.

Tedesco'da ivme kazanıldı. Beşiktaş'ta yeni teknik direktöre rağmen işler kötüye gitti. Sergen Yalçın'ın aklına Orkun'un atılacağı gelmemiştir. 2-0 öne geçiyorsunuz. Takım kaptanınız afederseniz işgüzarlık yaparak bir kırmızı kart görüyor, çok gereksiz bir şekilde. 

Son bölümde Silva'yla karşı karşıya kalıyorsunuz, vurmuyorsunuz dönen topta Emirhan hata yapıyor golü yiyorsunuz. İki film izledik. Beşiktaş'ın iyi başlayıp köyü bitiyor. Fenerbahçe'nin kötü başlayıp iyi bitiyor.'

Fevrilik var

“Hemen kaptanlık verdiğiniz zaman tehlikeli olabiliyor, Orkun'da sahada kararları kabullenmeme durumu var onu görüyorum. Orkun'da fevrilik var ben görüyorum. Anlamsız kartlar gördüğü zaman kaptanlığı da sorgulanabilir.  Kaptan olmak, yazı tura gibi bir seçenek yapmak değildir. Kaptanın bir takımda bu hareketleri yapan bir oyuncuyu sakinleştirmesi lazım. Orkun tam tersi şu ana kadar. Tabii milli oyuncudur kalitesine bir şey diyemeyiz ama kaptanın hareketlerine dikkat etmesi gerekir.

Beşiktaş, yeni kadroyla geriye gitti. Beşiktaş’ın bu kadrosu şampiyonluk yarışında olmaz; ancak bu kadar da puan kaybetmez.”

Tedesco Mourinho kıyası

'Hocanın enerjisi, oyuncu için çok önemlidir. Oyun durduğu anlarda Jose Mourinho’nun 5 kişiyle birlikte istişare ettiğini hiç hatırlıyor muyuz? Mourinho, üstten bakan bir figürdü. Çok samimiyet de iyi bir şey değildir; ancak Tedesco’nun o dengeyi koruduğunu görebiliyorum.'

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
