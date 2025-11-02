Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Yok Yok: Fenerbahçe Derbiyi 3-2 Kazandı

İkinci devre görece dengede giden oyunda iki takım da pozisyonlara girmeye çalıştı ancak kaleciler ve savunmacılar hata yapmadı.

Maçın son bölümünde sahneye çıkan isim ise Jhon Duran oldu. Duran'ın 83.dakikadaki golü Fenerbahçe'ye hayat verdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe maçı 3-2 kazandı.