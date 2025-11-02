Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Yok Yok: Fenerbahçe Derbiyi 3-2 Kazandı
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi adına yakışır bir şekilde kıran kırana geçti. Maça iyi başlayan Beşiktaş'ın hızı kırmızı kartla kesildi. Bu kez sahaya Fenerbahçe hükmetti. Karşılıklı gollerin ardından maç tekrar dengeye geldi.
İki takım da çeşitli pozisyonlardan yararlanamazken derbide gülen 83.dakikada Jhon Duran'ın golüyle 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maça Beşiktaş rüzgar gibi başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kartlar havada uçtu.
Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş.
Son sözü Jhon Duran söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın