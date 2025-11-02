onedio
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Yok Yok: Fenerbahçe Derbiyi 3-2 Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2025 - 22:00

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi adına yakışır bir şekilde kıran kırana geçti. Maça iyi başlayan Beşiktaş'ın hızı kırmızı kartla kesildi. Bu kez sahaya Fenerbahçe hükmetti. Karşılıklı gollerin ardından maç tekrar dengeye geldi. 

İki takım da çeşitli pozisyonlardan yararlanamazken derbide gülen 83.dakikada Jhon Duran'ın golüyle 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Maça Beşiktaş rüzgar gibi başladı.

Beşiktaş, 5 ve 22.dakikada El Bilal Toure ve Emirhan Topçu ile skoru 2-0 yaptı ve oyunun kontrolünü de ele aldı. 

Beşiktaş'ın mutlak üstünlüğü ile giden maçta 26.dakikada tüm işler terse döndü.

Kartlar havada uçtu.

Orkun Kökçü'nün Edson Alvarez'e yaptığı hareket VAR kararıyla kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu esnada olaya öfkelenen Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü. Bu iki kart oyunun ritmini tamamen Fenerbahçe'nin lehine geliştirdi.

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş.

Fenerbahçe 10 kişi kalan rakibine karşı 32'de İsmail Yüksek'le kritik bir gol buldu. Devre bu skorla bitecek derken 45+3'te bu kez Asensio sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Son sözü Jhon Duran söyledi.

İkinci devre görece dengede giden oyunda iki takım da pozisyonlara girmeye çalıştı ancak kaleciler ve savunmacılar hata yapmadı. 

Maçın son bölümünde sahneye çıkan isim ise Jhon Duran oldu. Duran'ın 83.dakikadaki golü Fenerbahçe'ye hayat verdi ve skoru 3-2'ye getirdi. 

Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe maçı 3-2 kazandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
