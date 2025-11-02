Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Kırmızı Kart Gören Orkun Kökçü'ye Tepki Var

Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile devam eden maçta 26.dakikada Edson Alvarez'e sert bir müdahale yapan Orkun Kökçü'ye VAR uyarısıyla kırmızı kart verildi. Bu dakikadan sonra maçın kontrolü Fenerbahçe'ye geçti ve üç puanın sahibi de misafir takım oldu.

Taraftarların tepkisini çeken yıldız oyuncuya sosyal medyada eleştiriler vardı.