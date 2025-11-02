Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Kırmızı Kart Gören Orkun Kökçü'ye Tepki Var
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi adına yakışır bir şekilde kıran kırana geçti. Maça iyi başlayan Beşiktaş'ın hızı 26.dakikada gelen kırmızı kartla kesildi. Bu kez sahaya Fenerbahçe hükmetti. Karşılıklı gollerin ardından maç tekrar dengeye geldi.
İki takım da çeşitli pozisyonlardan yararlanamazken derbide gülen 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Beşiktaş'ta tepkilerin odağındaki isim ise 26.dakikada kart gören Orkun Kökçü oldu. Orkun'a sosyal medyada Beşiktaşlıların büyük eleştirileri vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
VAR'dan gelen kırmızı kart maçın seyrini değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın