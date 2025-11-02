onedio
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Kırmızı Kart Gören Orkun Kökçü'ye Tepki Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2025 - 22:49

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi adına yakışır bir şekilde kıran kırana geçti. Maça iyi başlayan Beşiktaş'ın hızı 26.dakikada gelen kırmızı kartla kesildi. Bu kez sahaya Fenerbahçe hükmetti. Karşılıklı gollerin ardından maç tekrar dengeye geldi. 

İki takım da çeşitli pozisyonlardan yararlanamazken derbide gülen 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Beşiktaş'ta tepkilerin odağındaki isim ise 26.dakikada kart gören Orkun Kökçü oldu. Orkun'a sosyal medyada Beşiktaşlıların büyük eleştirileri vardı.

VAR'dan gelen kırmızı kart maçın seyrini değiştirdi.

VAR'dan gelen kırmızı kart maçın seyrini değiştirdi.

Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile devam eden maçta 26.dakikada Edson Alvarez'e sert bir müdahale yapan Orkun Kökçü'ye VAR uyarısıyla kırmızı kart verildi. Bu dakikadan sonra maçın kontrolü Fenerbahçe'ye geçti ve üç puanın sahibi de misafir takım oldu.

Taraftarların tepkisini çeken yıldız oyuncuya sosyal medyada eleştiriler vardı.

