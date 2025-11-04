onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Asgari Ücret Öncesi Kritik Karar: Türk-İş'ten Asgari Ücrette ‘Komisyon' Kararı

Asgari Ücret Öncesi Kritik Karar: Türk-İş'ten Asgari Ücrette ‘Komisyon' Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2025 - 12:51 Son Güncelleme: 04.11.2025 - 13:15

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 'Asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bi düşüncemiz yok. Bu yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Buraya katılmıyoruz' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asgari ücret görüşmelerinde geri sayım sürerken, Türk-İş Başkanlar Kurulu bir araya geldi.

Asgari ücret görüşmelerinde geri sayım sürerken, Türk-İş Başkanlar Kurulu bir araya geldi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmama kararını yineledi. Atalay, 'Asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bir düşüncemiz yok. Bu yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Buraya katılmıyoruz' dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında toplanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın