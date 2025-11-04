Asgari Ücrette Tazminat Formülü: Asgari Ücret Ne Kadar Olacak Diye Beklenirken Ünlü Ekonomist Formülü Açıkladı

CNN Türk’ten Kübra Aydın'ın sorularını yanıtlayan Muhammet Bayram asgari ücret için düşünülen zam oranının açıkladı.

Bayram’ın asgari ücretle ilgili yorumları şu şekilde:

“Türk-İş ve Hak-İş asgari ücret toplantılarına katılmama kararı almıştı. Asgari ücreti devlet ve işveren tarafı belirliyor. Bu görüşmeler bu sene biraz telaşlı olacak. Hedeflenen enflasyon mu olacak gerçekleşen enflasyon mu olacak? 1 Aralık itibarıyla resmi olarak bu görüşmeler başlayacak. Aralık'ın son gününe kadar karar verilmek zorunda.

10 aylık gerçekleşen enflasyon farkımız %28.63, buna Kasım ve Aralık da eklendiğinde bu oran %31 veya %32 olacak. Yıl sonu hedeflenen enflasyon da %19, burada olay netleşecek. Benim kuvvetli tahminim %20 ile %30 arasında bir oran olacak. %20 ve %25 olabilir ama yüksek enflasyonlu ortamda oran %30'u bulabilir diye düşünüyorum.

Kira yenileme oranı bile yüzde 37'lerde. Sadece oransal zamlar değil vergi dilimleri de çok önemli. Vergi dilimi sorununun çözülmesi lazım, gerekirse %25 sabit alınsın. Asgari ücretteki sigorta primi devam ediyor İşverenler zor ayakta kalıyoruz diyebilir. Temmuz’da asgari ücrete zam yapılmadı ama enflasyon devam etti.”