Asgari Ücrette Tazminat Formülü: Asgari Ücret Ne Kadar Olacak Diye Beklenirken Ünlü Ekonomist Formülü Açıkladı
Asgari ücret dönemi yaklaştı, tüm Türkiye’nin gözü Aralık ayında hükümet, iş veren ve işçi sendikaları arasında yapılacak asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Peki 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Herkes bu sorunun cevabını merakla beklerken Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkındaki tahminlerini ve büyük şehirde yaşayanlara asgari ücret konusunda tazminat ödenmesi formülünü anlattı.
İşte herkesin merakla beklediği 2026 asgari ücret tutarı hakkındaki tahmin ve yeni formül önerisi…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 asgari ücret tutarının ne kadar olacağını herkes merakla beklerken Ekonomist Muhammet Bayram asgari ücret tahminlerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyükşehirlerde yaşayıp asgari ücretle çalışan kişiler için ‘asgari ücret tazminatı’ verilmesi gerektiğini söyleyen Bayram şunları söyledi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın