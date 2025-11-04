onedio
Asgari Ücrette Tazminat Formülü: Asgari Ücret Ne Kadar Olacak Diye Beklenirken Ünlü Ekonomist Formülü Açıkladı

Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2025 - 08:53

Asgari ücret dönemi yaklaştı, tüm Türkiye’nin gözü Aralık ayında hükümet, iş veren ve işçi sendikaları arasında yapılacak asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Peki 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Herkes bu sorunun cevabını merakla beklerken Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkındaki tahminlerini ve büyük şehirde yaşayanlara asgari ücret konusunda tazminat ödenmesi formülünü anlattı. 

İşte herkesin merakla beklediği 2026 asgari ücret tutarı hakkındaki tahmin ve yeni formül önerisi…

2026 asgari ücret tutarının ne kadar olacağını herkes merakla beklerken Ekonomist Muhammet Bayram asgari ücret tahminlerini paylaştı.

CNN Türk’ten Kübra Aydın'ın sorularını yanıtlayan Muhammet Bayram asgari ücret için düşünülen zam oranının açıkladı. 

Bayram’ın asgari ücretle ilgili yorumları şu şekilde: 

“Türk-İş ve Hak-İş asgari ücret toplantılarına katılmama kararı almıştı. Asgari ücreti devlet ve işveren tarafı belirliyor. Bu görüşmeler bu sene biraz telaşlı olacak. Hedeflenen enflasyon mu olacak gerçekleşen enflasyon mu olacak? 1 Aralık itibarıyla resmi olarak bu görüşmeler başlayacak. Aralık'ın son gününe kadar karar verilmek zorunda.

10 aylık gerçekleşen enflasyon farkımız %28.63, buna Kasım ve Aralık da eklendiğinde bu oran %31 veya %32 olacak. Yıl sonu hedeflenen enflasyon da %19, burada olay netleşecek. Benim kuvvetli tahminim %20 ile %30 arasında bir oran olacak. %20 ve %25 olabilir ama yüksek enflasyonlu ortamda oran %30'u bulabilir diye düşünüyorum.

Kira yenileme oranı bile yüzde 37'lerde. Sadece oransal zamlar değil vergi dilimleri de çok önemli. Vergi dilimi sorununun çözülmesi lazım, gerekirse %25 sabit alınsın. Asgari ücretteki sigorta primi devam ediyor İşverenler zor ayakta kalıyoruz diyebilir. Temmuz’da asgari ücrete zam yapılmadı ama enflasyon devam etti.”

Büyükşehirlerde yaşayıp asgari ücretle çalışan kişiler için ‘asgari ücret tazminatı’ verilmesi gerektiğini söyleyen Bayram şunları söyledi:

“Büyükşehir tazminatı farkı... İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayanların diğer şehirlerle alım güçleri aynı değil. Büyükşehirlerde maaş aldığınız gün bitiyor. Büyükşehirlerde ya başka bir asgari ücret belirlensin ya da bir tazminat belirlensin. Örneğin, İstanbul'da asgari ücretle çalışana 5 bin TL tazminat belirlenebilir. Çünkü maaşa büyükşehir farkı yapmak geçtiğimiz senelerde anayasaya aykırı diyerek reddedilmiş.”

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
