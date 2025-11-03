Zara, Adidas, Amazon... Ünlü Markaların Kasım Ayı İndirim Oranları Paylaşıldı

Kasım ayının son Cuma gününde başlayacak Black Friday indirimleri Aralık ayında da sürecek. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hizmet veren bir çok firma ay içerisinde ürünlerinde ciddi miktarlarda indirimler yapacak.

X kullancısı “ankavberg”, bu ay içinde Sephora, H&M, Zara, Yves Rocher, Puma, Adidas, Amazon ve Bershka gibi bazı firmaların ürünlerinde yüzde 20 ile yüzde 70 arasında indirimler olabileceğini paylaştı.