onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Zara, Adidas, Amazon... Ünlü Markaların Kasım Ayı İndirim Oranları Paylaşıldı

Zara, Adidas, Amazon... Ünlü Markaların Kasım Ayı İndirim Oranları Paylaşıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.11.2025 - 19:05

Kasım ayının gelmesiyle birlikte alışveriş tutkunlarının heyecanı başladı. “Efsane Cuma” indirimleri kapsamında birçok firma bu ay içerisinde ürünlerinde ciddi miktarlarda indirim yapacak. “Black Friday” olarak da bilinen “Efsane Cuma” indirimleri Kasım ayının son Cuma gününde düzenleniyor. “ankavberg” isimli sosyal medya kullancısı, Sephora, H&M, Zara, Yves Rocher, Puma, Adidas, Amazon ve Bershka gibi firmaların bu ay içerisinde yapacağı indirim oranlarını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efsane Cuma (Black Friday) kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Kasım ayında alışveriş çılgınlığı yaşanacak.

Efsane Cuma (Black Friday) kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Kasım ayında alışveriş çılgınlığı yaşanacak.

Kasım ayının son Cuma gününde başlayacak Black Friday indirimleri Aralık ayında da sürecek. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hizmet veren bir çok firma ay içerisinde ürünlerinde ciddi miktarlarda indirimler yapacak.

X kullancısı “ankavberg”, bu ay içinde Sephora, H&M, Zara, Yves Rocher, Puma, Adidas, Amazon ve Bershka gibi bazı firmaların ürünlerinde yüzde 20 ile yüzde 70 arasında indirimler olabileceğini paylaştı.

İşte indirim yapması beklenen firmalar ve “Efsane Cuma” kapsamında yapılacak indirim oranları 👇

İşte indirim yapması beklenen firmalar ve “Efsane Cuma” kapsamında yapılacak indirim oranları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın