Bir İflas Haberi de Havayollarından! 28 Yıllık Havayolu Şirketi İflasını Duyurdu: Tüm Uçuşlar İptal Edildi!
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cd0...
Tüm dünyada bir fırtına gibi devam eden iflas furyasına şimdi de bir havayolu şirketi dahil oldu. İngiltere merkezli Eastern Airways, tüm uçuşlarını durdurduğunu ve iflas yöneticisi atama niyeti bildirisi sunduğunu açıkladı. Bu kararla, 28 yıllık bölgesel havayolu şirketinin faaliyetleri sona ermiş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm dünyayı kasıp kavuran iflas furyasında bu kez de bir havayolu firması katıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın