Bir İflas Haberi de Havayollarından! 28 Yıllık Havayolu Şirketi İflasını Duyurdu: Tüm Uçuşlar İptal Edildi!

Bir İflas Haberi de Havayollarından! 28 Yıllık Havayolu Şirketi İflasını Duyurdu: Tüm Uçuşlar İptal Edildi!

04.11.2025 - 07:38

Tüm dünyada bir fırtına gibi devam eden iflas furyasına şimdi de bir havayolu şirketi dahil oldu. İngiltere merkezli Eastern Airways, tüm uçuşlarını durdurduğunu ve iflas yöneticisi atama niyeti bildirisi sunduğunu açıkladı. Bu kararla, 28 yıllık bölgesel havayolu şirketinin faaliyetleri sona ermiş oldu.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cd0...
Tüm dünyayı kasıp kavuran iflas furyasında bu kez de bir havayolu firması katıldı.

İngiltere merkezli Eastern Airways, tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurarak iflasını resmileştirdi. 28 yıllık bölgesel havayolu şirketi, yolculara havaalanına gitmemeleri uyarısında bulunarak, tüm uçuşların iptal edildiğini ve şirketin filosundaki uçakların kiralama şirketlerine iade edildiğini doğruladı.

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi’nin (CAA) açıklamasına göre; iflas yöneticisi atama bildirisiyle birlikte alacaklılardan 10 iş günü süreyle yasal koruma elde etmiş olsa da, bu süreçte uçuşların yeniden başlaması beklenmiyor.

1997 yılında kurulan Eastern Airways, başlangıçta Kuzey Denizi petrol endüstrisine hizmet verirken, ilerleyen yıllarda Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde hatlara açılmıştı. Uzmanlar, şirketin Ekim ayında KLM ortaklığının sona ermesi ve buna rağmen yapılan yüksek filo ve personel yatırımlarının mali çöküşte belirleyici rol oynadığını belirtiyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
