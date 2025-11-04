Bir İflas Haberi de Havayollarından! 28 Yıllık Havayolu Şirketi İflasını Duyurdu: Tüm Uçuşlar İptal Edildi!

İngiltere merkezli Eastern Airways, tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurarak iflasını resmileştirdi. 28 yıllık bölgesel havayolu şirketi, yolculara havaalanına gitmemeleri uyarısında bulunarak, tüm uçuşların iptal edildiğini ve şirketin filosundaki uçakların kiralama şirketlerine iade edildiğini doğruladı.

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi’nin (CAA) açıklamasına göre; iflas yöneticisi atama bildirisiyle birlikte alacaklılardan 10 iş günü süreyle yasal koruma elde etmiş olsa da, bu süreçte uçuşların yeniden başlaması beklenmiyor.

1997 yılında kurulan Eastern Airways, başlangıçta Kuzey Denizi petrol endüstrisine hizmet verirken, ilerleyen yıllarda Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde hatlara açılmıştı. Uzmanlar, şirketin Ekim ayında KLM ortaklığının sona ermesi ve buna rağmen yapılan yüksek filo ve personel yatırımlarının mali çöküşte belirleyici rol oynadığını belirtiyor.