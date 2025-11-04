4 Kasım Salı Altın Fiyatı: İslam Memiş Altın Uyarısı Yaptı ve Altının Ne Zaman Alınabileceğini Açıkladı

Son dönemin en çok konuşulan yatırım ürünü haline gelen ve ger güne farklı fiyatlarla başlayan altın bugün de düştü! Altın fiyatı 5.390 TL’den güne başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı ilk işlemlerde 5.570 TL’den gerçekleşiyor. Spot ve fiziki piyasa arasında ekim ayında %7’ye kadar açılan fiyat makası, bugünkü işlemlerde %3,30’a geriledi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise yaptığı açıklamada Kasım ayını altın alımı için fırsat dönemi olarak değerlendirdi. 2026 yılına dair çarpıcı bir öngörüde bulunan Memiş, gram altının 10 bin TL’yi görebileceğini söyledi. Ayrıca İslam Memiş, altın fiyatlarını düşürebilecek tek faktörün Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir barış haberi olacağını belirtti.

İşte 4 Kasım Salı altın fiyatları ile altında düşüş devam edecek mi ve altın alınır mı sorularının cevapları: