4 Kasım Salı Altın Fiyatı: İslam Memiş Altın Uyarısı Yaptı ve Altının Ne Zaman Alınabileceğini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
04.11.2025 - 07:06 Son Güncelleme: 04.11.2025 - 07:24

Son dönemin en çok konuşulan yatırım ürünü haline gelen ve ger güne farklı fiyatlarla başlayan altın bugün de düştü! Altın fiyatı 5.390 TL’den güne başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı ilk işlemlerde 5.570 TL’den gerçekleşiyor. Spot ve fiziki piyasa arasında ekim ayında %7’ye kadar açılan fiyat makası, bugünkü işlemlerde %3,30’a geriledi. 

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise yaptığı açıklamada Kasım ayını altın alımı için fırsat dönemi olarak değerlendirdi. 2026 yılına dair çarpıcı bir öngörüde bulunan Memiş, gram altının 10 bin TL’yi görebileceğini söyledi. Ayrıca İslam Memiş, altın fiyatlarını düşürebilecek tek faktörün Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir barış haberi olacağını belirtti.

İşte 4 Kasım Salı altın fiyatları ile altında düşüş devam edecek mi ve altın alınır mı sorularının cevapları:

4 Kasım Salı altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında taban arayışı ve konsolidasyon süreci devam ederken; haftanın ilk işlem gününde ons 4.001 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde ise ons fiyatı sınırlı bir değer kaybı ile 3.985 dolara yakın denge arayışını sürdüdü. İç piyasada işlem gören 4 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.390 TL’den güne başlarken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 5.570 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.090 TL’den gerçekleşiyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının son durumunu değerlendirdi ve altın fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararından altın ve gümüş fiyatlarına, kripto paralardan konut piyasasına kadar birçok başlığı değerlendirdi. Memiş, Kasım ayında altın için alım fırsatlarının devam edeceğini belirtirken, 2026 yılı için dikkat çeken bir öngörüde bulundu: “Türkiye’de ilk kez 5 haneli altın fiyatları görülebilir.”

Altındaki sert düşüşleri “manipülasyon fiyatlaması” olarak nitelendiren Memiş, son dönemde bilinçli bir spekülasyon yapıldığını söyledi. “Gram altın 6.282 liradan 5.557 liraya, ons altın ise 4.282 dolardan 3.885 dolara kadar geriledi. Bu doğal bir düşüş değil,” diyen Memiş, Fed kararı sonrası kısmi bir toparlanma yaşandığını ve altının 5.500 TL seviyesinde destek bulduğunu dile getirdi.

“Altın Ne Zaman Alınır?” Sorusuna İslam Memiş’ten yanıt geldi.

Kasım ayının altın alımı için uygun bir dönem olduğunu belirten Memiş, “Ons altın tarafında 3.800 dolar seviyesini destek olarak takip ediyorum. Bu bölgeden kademeli alımlar yapılabilir. Yatırımcıların panik yapmadan hareket etmesi gerekiyor,” dedi. Memiş, yıl sonuna kadar manipülasyon kaynaklı sert iniş çıkışların sürebileceğini, ancak Kasım ayı içinde yumuşak düşüş sürecinin devam edeceğini öngördü.

2026 yılına ilişkin öngörüsünü paylaşan Memiş, altının yeniden rekor seviyelere ulaşacağını söyledi. Youtube kanalı gdh TV'ye konuşan Memiş, “2026’da ons altın hedefim 4.880 dolar. Gram altın önce 8.000 TL, ardından 10.000 TL seviyesini görebilir. Bu sürpriz olmaz,” ifadelerini kullandı. Ancak Memiş, altın fiyatlarını düşürebilecek tek faktörün Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir barış haberi olacağını belirtti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
