Emeklilikte Yeni Sistem! Milyonları İlgilendiren Emeklilik Kararının Detaylarını İsa Karakaş Açıkladı

“SGK emeklilik sistemi, yıllardır 'Çok çalışanın cezalandırıldığı' eleştirileriyle boğuşuyor. Erken emeklilik dalgası prim gelirlerini eritiyor, merkezî bütçeye ilave yük getiriyor. Tam da bu noktada Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 2026 programı umut ışığı yakıyor: Daha fazla çalışana, daha yüksek emekli maaşı!

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde; aylık bağlama sistemi, uzun istihdamı teşvik edecek şekilde yeniden tasarlanıyor; hakkaniyet ve aktüeryal denge için parametreler gözden geçiriliyor.

2026 programı, yukarıda açıkladığımız vahim tabloyu tersine çevirebilir: ABO'lar, uzun istihdamı ödüllendirecek şekilde revize edilecek. Bu da iki şekilde olabilir.

SGK sisteminden gelen uzman olarak yazılarımda kitaplarımda sürekli altınını çizdiğim 2 aşamalı çözüm yoluna gidilebilir.

İki Taban Maaş Uygulaması: Kısmi emeklilik (yaş haddi) ile tam emeklilik için ayrı tabanlar. Her bir grup için ödedikleri primlere göre ayrı ayrı tabanların oluşturulması. Dolayısıyla erken ayrılanlara düşük, uzun kalanlara yüksek maaş verilmesi

Kıdem Bazlı Bonuslar: 20-25 yıldan sonra her ekstra yıl için ABO'da ilave yüzde artışı. 'Biraz daha dayanayım' diyecek çalışanlar çoğalacak.

Aktif/pasif oranı faciası da cabası: 2022'de 2.00'ken, EYT'yle 2023'te 1.66'ya, 2024'te 1.61'e çakıldı

Bu reform, oranı düzeltecek, 'Maaşım azalır mı?' korkusunu silecek.

SGK sistemi sürdürülebilir hâle gelecek. Çalışanlar emeklilikte rahat bir nefes alacak. Zira erken çıkışlar durursa, sistemde kalanlardan SGK primleri almaya devam edecek sigortalıların emekli olmalarını ertelemeleri nedeniyle maaş ödemesi de yapmayacak. Dolayısıyla SGK çifte kazanç elde edecek.

Çalışanlar da sabırla sistemde ne kadar uzun süre kalırlarsa emeklilikte daha yüksek maaşla rahat bir nefes alacak.

Lafın özü öngörülen hedef uygulamaya konursa prim ödeyen milyonlarca sigortalı, nihayetinde ödüllendirilmiş olacaktır. Bu, sadece bir düzenleme değil; emeklilikte adaletin tesis edilmesi anlamına gelecektir. Umarız 2026'yılı emeklilikte adalet yılı olarak hafızalara kazınır.”