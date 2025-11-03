onedio
Emeklilikte Yeni Sistem! Milyonları İlgilendiren Emeklilik Kararının Detaylarını İsa Karakaş Açıkladı

Emeklilikte Yeni Sistem! Milyonları İlgilendiren Emeklilik Kararının Detaylarını İsa Karakaş Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2025 - 08:37 Son Güncelleme: 03.11.2025 - 09:25

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde; hükümetin sosyal güvenlik sistemine yönelik yeni tedbirleri gündemine aldığı, bu kapsamda da emekli maaşı bağlama sistemi yeniden düzenleneceği, sigortalılık süresi arttıkça emekli maaşının artmasını öngören bir sistemin hayata geçirileceği ortaya çıkmıştı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında bu sistemin detaylarını anlattı. İşte emeklilik planı yapan herkesi ilgilendiren o detaylar…

Herkesin hayali olan ‘emeklilik’ döneminde alınacak maaşların düzenlenmesi gündemde.

Herkesin hayali olan 'emeklilik' döneminde alınacak maaşların düzenlenmesi gündemde.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde; Emeklilik sistemi ve emekli maaşı sisteminde değişiklik yapmayı planlayan hükümetin ‘az çalışana az, çok çalışana çok maaş’ çalışmaları ortaya çıkmıştı. 

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bugün yazdığı köşe yazısında bu emeklilik sisteminin detaylarını anlatı.

İşte İsa Karakaş’ın anlatımı ile ‘az çalışana az, çok çalışana çok maaşlı’ dönem:

İşte İsa Karakaş'ın anlatımı ile 'az çalışana az, çok çalışana çok maaşlı' dönem:

SGK emeklilik sistemi, yıllardır 'Çok çalışanın cezalandırıldığı' eleştirileriyle boğuşuyor. Erken emeklilik dalgası prim gelirlerini eritiyor, merkezî bütçeye ilave yük getiriyor. Tam da bu noktada Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 2026 programı umut ışığı yakıyor: Daha fazla çalışana, daha yüksek emekli maaşı!

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde; aylık bağlama sistemi, uzun istihdamı teşvik edecek şekilde yeniden tasarlanıyor; hakkaniyet ve aktüeryal denge için parametreler gözden geçiriliyor.

2026 programı, yukarıda açıkladığımız vahim tabloyu tersine çevirebilir: ABO'lar, uzun istihdamı ödüllendirecek şekilde revize edilecek. Bu da iki şekilde olabilir.

SGK sisteminden gelen uzman olarak yazılarımda kitaplarımda sürekli altınını çizdiğim 2 aşamalı çözüm yoluna gidilebilir.

  • İki Taban Maaş Uygulaması: Kısmi emeklilik (yaş haddi) ile tam emeklilik için ayrı tabanlar. Her bir grup için ödedikleri primlere göre ayrı ayrı tabanların oluşturulması. Dolayısıyla erken ayrılanlara düşük, uzun kalanlara yüksek maaş verilmesi

  • Kıdem Bazlı Bonuslar: 20-25 yıldan sonra her ekstra yıl için ABO'da ilave yüzde artışı. 'Biraz daha dayanayım' diyecek çalışanlar çoğalacak.

Aktif/pasif oranı faciası da cabası: 2022'de 2.00'ken, EYT'yle 2023'te 1.66'ya, 2024'te 1.61'e çakıldı

Bu reform, oranı düzeltecek, 'Maaşım azalır mı?' korkusunu silecek.

SGK sistemi sürdürülebilir hâle gelecek. Çalışanlar emeklilikte rahat bir nefes alacak. Zira erken çıkışlar durursa, sistemde kalanlardan SGK primleri almaya devam edecek sigortalıların emekli olmalarını ertelemeleri nedeniyle maaş ödemesi de yapmayacak. Dolayısıyla SGK çifte kazanç elde edecek.

Çalışanlar da sabırla sistemde ne kadar uzun süre kalırlarsa emeklilikte daha yüksek maaşla rahat bir nefes alacak.

Lafın özü öngörülen hedef uygulamaya konursa prim ödeyen milyonlarca sigortalı, nihayetinde ödüllendirilmiş olacaktır. Bu, sadece bir düzenleme değil; emeklilikte adaletin tesis edilmesi anlamına gelecektir. Umarız 2026'yılı emeklilikte adalet yılı olarak hafızalara kazınır.”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Erhan D

işsizlik sorunu için müthiş çözüm.

Gamze Akçınar

60 yaşından sonra çalışmaya devam yani ve paramızın değeri kalırsa 🤝

Fırat B.

asıl sorunlar önümüzdeki yıllarda yasancak. 2025 Ocak ayı itibariyle 2008 sonrası girisliler nasıl emekli olurlarsa olsunlar calişamayacaklar. Bu durum eskid... Devamını Gör