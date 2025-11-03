Estetikte Son Nokta: 31 Yaşındaki Televizyon Yıldızı Georgia Toffolo, Yüzüne Somon Spermi Enjekte Ettirdi
Made in Chelsea'nin tanınan siması Georgia Toffolo (31), son estetik hamlesiyle magazin gündemini salladı. Toffolo, gençlik ve ışıltı için yüzüne yaptırdığı işlemi sosyal medyadan duyurduğunda, hayranları gözlerine inanamadı. 'Somon Spermi Enjeksiyonu' olarak bilinen ve asıl adı Polinükleotid Enjeksiyonu olan bu sıra dışı tedaviyi iki kez yaptırdığını açıklayan yıldız, sonuçların 'gerçekten harika' olduğunu söyledi. Peki yüzündeki morluklar neden? Toffolo, 'Yumruk yemedim, sperm enjekte ettirdim' diyerek espri yaptı ve oluşan şişliklerin işlemden kaynaklandığını belirtti.
İngiliz televizyon yıldızı, yüzüne somon spermi enjeksiyonu yaptırdığını açıkladı.
“Yumruk yemedim, sperm enjekte ettirdim”
