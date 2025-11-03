onedio
Estetikte Son Nokta: 31 Yaşındaki Televizyon Yıldızı Georgia Toffolo, Yüzüne Somon Spermi Enjekte Ettirdi

Ali Can YAYCILI
03.11.2025 - 07:27

Made in Chelsea'nin tanınan siması Georgia Toffolo (31), son estetik hamlesiyle magazin gündemini salladı. Toffolo, gençlik ve ışıltı için yüzüne yaptırdığı işlemi sosyal medyadan duyurduğunda, hayranları gözlerine inanamadı. 'Somon Spermi Enjeksiyonu' olarak bilinen ve asıl adı Polinükleotid Enjeksiyonu olan bu sıra dışı tedaviyi iki kez yaptırdığını açıklayan yıldız, sonuçların 'gerçekten harika' olduğunu söyledi. Peki yüzündeki morluklar neden? Toffolo, 'Yumruk yemedim, sperm enjekte ettirdim' diyerek espri yaptı ve oluşan şişliklerin işlemden kaynaklandığını belirtti.

İngiliz televizyon yıldızı, yüzüne somon spermi enjeksiyonu yaptırdığını açıkladı.

Made in Chelsea programıyla tanınan 31 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Georgia Toffolo, son estetik macerasıyla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yüzünün son halini paylaşan Toffolo, yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini duyurdu. 

Makyajsız bir şekilde kamera karşısına geçen Toffolo, 'Aslında bunu paylaşmayacaktım ama merak edeceğinizi biliyorum. Yüzüme 'somon sperm enjeksiyonu' yaptırdım. Tam adı polinükleotid enjeksiyonu. İki kez yaptırdım ve gerçekten harika bir sonuç veriyor' dedi.

“Yumruk yemedim, sperm enjekte ettirdim”

Yüzündeki morluğun işlemden kaynaklandığını söyleyen ünlü isim, 'Sadece bir morluk oluştu, yumruk yemiş gibi görünsem de değil. Dün biri bana 'Tenis topu mu çarptı?' diye sordu, 'Evet' dedim,' diyerek espri yaptı.

