Servet Değerindeki Özel Tasarım "Altın Klozet" Açık Artırmaya Çıkıyor: İşte Açılış Fiyatı!
Tamamı 18 ayar altından yapılan, 101 kiloluk 'America' isimli altın klozeti tanıyor musunuz? Dünyaca ünlü bu özel eser, İtalyan konsept sanatçısı Maurizio Cattelan’ın imzasını taşıyor. İlk kez 2009 yılında sergilenen ve 100 binden fazla kişinin görmek için sırada beklediği bu meşhur altın klozet, yaklaşık 10 milyon dolar başlangıç fiyatıyla şimdi yeniden satışta!
Tanıştıralım, dünyanın en pahalı klozeti: America
Altın klozetin başlangıç fiyatı 10 milyon dolar.
