Servet Değerindeki Özel Tasarım "Altın Klozet" Açık Artırmaya Çıkıyor: İşte Açılış Fiyatı!

Müzayede, 18 Kasım'da New York’taki Sotheby’s müzayede evinde düzenlenecek. Altın klozetin açık artırmadaki başlangıç fiyatı ise yalnızca içindeki altının değeri kadar, yani yaklaşık 10 milyon dolar.

Altın klozetin tasarımcısı Cattelan, daha önce yaptığı açıklamalarda “Amerika” eserinin 'aşırı zenginliğe ve tüketim kültürüne bir hiciv' niteliği taşıdığını vurgulamıştı. Cattelan, “Ne yerseniz yiyin, ister 200 dolarlık bir öğle yemeği ister 2 dolarlık bir sosisli sandviç olsun; sonuçta tuvalette herkes eşittir.” diyerek tasarımını özetlemişti.

Bakalım bu altın klozetin yeni sahibi kim olacak?