Servet Değerindeki Özel Tasarım "Altın Klozet" Açık Artırmaya Çıkıyor: İşte Açılış Fiyatı!

Servet Değerindeki Özel Tasarım "Altın Klozet" Açık Artırmaya Çıkıyor: İşte Açılış Fiyatı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2025 - 18:37

Tamamı 18 ayar altından yapılan, 101 kiloluk 'America' isimli altın klozeti tanıyor musunuz? Dünyaca ünlü bu özel eser, İtalyan konsept sanatçısı Maurizio Cattelan’ın imzasını taşıyor. İlk kez 2009 yılında sergilenen ve 100 binden fazla kişinin görmek için sırada beklediği bu meşhur altın klozet, yaklaşık 10 milyon dolar başlangıç fiyatıyla şimdi yeniden satışta!

Tanıştıralım, dünyanın en pahalı klozeti: America

Tanıştıralım, dünyanın en pahalı klozeti: America

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın imzasını taşıyan 'America' isimli bu eser, ilk kez New York'taki Solomon R. Guggenheim Müzesi'nde sergilendi. 100 binden fazla kişi, bu eseri görmek için müzeye akın etmişti. Tamamı 18 ayar altından yapılan klozet, daha sonra 2019 yılında Blenheim Sarayı'nda sergilendi. Bu sergisi sırasında çalınınca küresel medyanın manşetlerinden de eksik olmadı!

Bu meşhur altın klozet, şimdi açık artırmayla satışa sunulacak.

Altın klozetin başlangıç fiyatı 10 milyon dolar.

Altın klozetin başlangıç fiyatı 10 milyon dolar.

Müzayede, 18 Kasım'da New York’taki Sotheby’s müzayede evinde düzenlenecek. Altın klozetin açık artırmadaki başlangıç fiyatı ise yalnızca içindeki altının değeri kadar, yani yaklaşık 10 milyon dolar.

Altın klozetin tasarımcısı Cattelan, daha önce yaptığı açıklamalarda “Amerika” eserinin 'aşırı zenginliğe ve tüketim kültürüne bir hiciv' niteliği taşıdığını vurgulamıştı. Cattelan, “Ne yerseniz yiyin, ister 200 dolarlık bir öğle yemeği ister 2 dolarlık bir sosisli sandviç olsun; sonuçta tuvalette herkes eşittir.” diyerek tasarımını özetlemişti.

Bakalım bu altın klozetin yeni sahibi kim olacak?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
