onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Kasım Ayını İyi Dileklerle Karşılayanlardan Cumartesi Çalışmanın Verdiği Hisse Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kasım Ayını İyi Dileklerle Karşılayanlardan Cumartesi Çalışmanın Verdiği Hisse Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2025 - 18:05

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Tam olarak bu.

Tam olarak bu.
twitter.com

Göz göze gelmeme çabası.

Göz göze gelmeme çabası.
twitter.com

Konu mandalinaya nasıl gelebildi acaba?

Konu mandalinaya nasıl gelebildi acaba?
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taktik gibi taktik.

Taktik gibi taktik.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

O yarış o zaman da vardı. Sadece biz görmüyorduk.

O yarış o zaman da vardı. Sadece biz görmüyorduk.
twitter.com

Sosyal medyada şu kitap okuma yarışı bitsin. Sizin gününüz 48 saat mi?

Sosyal medyada şu kitap okuma yarışı bitsin. Sizin gününüz 48 saat mi?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Biraz da gerçekler.

Biraz da gerçekler.
twitter.com

Herkes yorumlara böyle bir şarkı bıraksa...

Herkes yorumlara böyle bir şarkı bıraksa...
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
5
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın