Türkiye’de Nutella Krizi: Nutella’nın Üreticisi Ferrero, Türkiye’den Fındık Alımlarını Durdurdu!

Financial Times’ta yer alan habere göre; İtalyan gıda devi Ferrero, Türkiye’de fındık fiyatlarının kısa sürede iki katına çıkması üzerine tedarik sürecini askıya aldı. Şirketin, ihtiyacını artık Şili ve ABD gibi alternatif kaynaklardan karşılamaya başladığı belirtildi. Financial Times’a açıklama yapan Britanya merkezli fındık ticaret firması CG Hacking’in yöneticisi Giles Hacking, “Türkiye’deki satıcılar, Ferrero’nun taleplerini karşılamak için bulabildikleri her ürünü almaya çalışıyor. Bu durum iki taraf arasında bir çıkmaza neden oldu” ifadelerini kullandı.

Normal yıllarda Türkiye, dünya üretiminin yaklaşık iki üçünü oluşturan 600-700 bin ton fındık hasadı yapıyor. Ancak bu yıl, uzmanlar Türkiye’nin üretiminin 500 bin tonun altına düşebileceğini öngördüklerini açıkladı. Resmi tahminler 450 bin ton civarında olsa da, Ulubey Fiskobirlik Şubesi Başkanı Cemil Temiz, “Gerçek rakamın 300 bin tonu geçmeyeceğini düşünüyorum” demişti.