Türkiye’de Nutella Krizi: Nutella’nın Üreticisi Ferrero, Türkiye’den Fındık Alımlarını Durdurdu!
Kaynak: https://www.ft.com/content/4826dfd2-8...
Financial Times'ın haberine göre, kuraklık ve kokarca felaketi sonrasında Türkiye’de fındık hasadının düşük olması ve spekülatif alımların artmasıyla birlikte Nutella ve çikolata üreticisi İtalyan Ferrero Grubu ile Türk fındık tüccarları arasında kriz çıktı. Nutella üreticisi Ferrero Türkiye’den alımı durdururken, Şili ve ABD’den tedarike yöneldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuraklık ve kokarcanın fındıktaki verimi düşürmesi sonrasında Ferrero’dan da flaş bir hamle geldi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın