onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye’de Nutella Krizi: Nutella’nın Üreticisi Ferrero, Türkiye’den Fındık Alımlarını Durdurdu!

Türkiye’de Nutella Krizi: Nutella’nın Üreticisi Ferrero, Türkiye’den Fındık Alımlarını Durdurdu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2025 - 07:47

Financial Times'ın haberine göre, kuraklık ve kokarca felaketi sonrasında Türkiye’de fındık hasadının düşük olması ve spekülatif alımların artmasıyla birlikte Nutella ve çikolata üreticisi İtalyan Ferrero Grubu ile Türk fındık tüccarları arasında kriz çıktı. Nutella üreticisi Ferrero Türkiye’den alımı durdururken, Şili ve ABD’den tedarike yöneldi.

Kaynak: https://www.ft.com/content/4826dfd2-8...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuraklık ve kokarcanın fındıktaki verimi düşürmesi sonrasında Ferrero’dan da flaş bir hamle geldi!

Kuraklık ve kokarcanın fındıktaki verimi düşürmesi sonrasında Ferrero’dan da flaş bir hamle geldi!

Financial Times’ta yer alan habere göre;  İtalyan gıda devi Ferrero, Türkiye’de fındık fiyatlarının kısa sürede iki katına çıkması üzerine tedarik sürecini askıya aldı. Şirketin, ihtiyacını artık Şili ve ABD gibi alternatif kaynaklardan karşılamaya başladığı belirtildi. Financial Times’a açıklama yapan Britanya merkezli fındık ticaret firması CG Hacking’in yöneticisi Giles Hacking, “Türkiye’deki satıcılar, Ferrero’nun taleplerini karşılamak için bulabildikleri her ürünü almaya çalışıyor. Bu durum iki taraf arasında bir çıkmaza neden oldu” ifadelerini kullandı.

Normal yıllarda Türkiye, dünya üretiminin yaklaşık iki üçünü oluşturan 600-700 bin ton fındık hasadı yapıyor. Ancak bu yıl, uzmanlar Türkiye’nin üretiminin 500 bin tonun altına düşebileceğini öngördüklerini açıkladı. Resmi tahminler 450 bin ton civarında olsa da, Ulubey Fiskobirlik Şubesi Başkanı Cemil Temiz, “Gerçek rakamın 300 bin tonu geçmeyeceğini düşünüyorum” demişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
9
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın