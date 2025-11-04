onedio
4 Kasım Salı Hava Durumu: Meteoroloji’den 20 Şehir İçin Sağanak Yağmur Uyarısı

Ali Can YAYCILI
04.11.2025 - 07:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştrığı yeni hava durumu raporuna göre yarından itibaren İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış bekleniyor.

İte 4 Kasım Salı hava durumu tahminleri ve Meteoroloji'nin sağanak yağmur uyarısı verdiği şehirler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu uyarısını paylaştı.

Cuma gününden itibaren etkisini sürdüren mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları, bugünden itibaren etkisini kaybediyor.  Yarın ve önümüzdeki günlerde İstanbul'un da aralarında olduğu pek çok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. 

Bugün, Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak.  Edirne ve Kırklareli çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Yarından itibaren ise yağış hava, yurdun batı ve orta kesimlerinde etkisini artıracak.

Çarşamba günü sağanak yağmur beklenen şehirler:

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bolu, Bartın, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu

4 Ekim Salı Hava Durumu:

