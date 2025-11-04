4 Kasım Salı Hava Durumu: Meteoroloji’den 20 Şehir İçin Sağanak Yağmur Uyarısı

Cuma gününden itibaren etkisini sürdüren mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları, bugünden itibaren etkisini kaybediyor. Yarın ve önümüzdeki günlerde İstanbul'un da aralarında olduğu pek çok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Bugün, Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Edirne ve Kırklareli çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.