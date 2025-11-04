onedio
Yalıtım Uzmanından Doğal Gaz Faturanızı Azaltacak Tavsiyeler: Kaloriferin Arkasına Alüminyum Folyo Koyun!

İsmail Kahraman
05.11.2025 - 00:34

Kış aylarının gelmesiyle birlikte evlerde kombiler açılmaya başlandı. Önümüzde 4 ay boyunca doğal faturaları haneleri en çok zorlayan harcalamardan biri olacak. Yalıtım uzmanı Paul Brewster, sadece 2 dakikada yapılacak bir çözümle ev içi ısıyı artırmanın yolunu açıkladı. Hem de kombinin derecesini yükseltmeden. Brewster’e göre kalorifer peteğinin arkasına konulacak basit bir alüminyum folyo ile eviniz çok daha sıcak hale gelebilir.

Türkiye’de kombiler eller titreyerek de olsa açıldı ve ilk faturalar gelmeye başladı.

Kış aylarında dar gelirli vatandaşları en çok zorlayan hane harcamalarının başında gelen doğal gaz faturalarına zam yapılacağı da konuşuluyordu.

İngiltere’de zemin kaplama ve halı üzerine çalışan Flooring HUT isimli şirketin CEO’su Paul Brewster çok basit yöntemlerle evlerdeki sıcaklığı muhafaza etmenin yollarını açıkladı.

Brewster, peteklerin arkasına konulacak alüminyum folyo kapmalarıyla odadaki ısı kaybının önemli ölçüde engelleneceğini söyledi. Folyo sayesinde duvara giden ısı geri yansıtılarak oda içinde hapsoluyor ve enerji tasarrufu sağlanıyor.

Kış aylarında evlerdeki halıların artırılması gerekiyor.

Uzmanlar, özellikle kış aylarında evlerdeki halı miktarının artırılmasının da enerji tüketiminde yarar sağlayacağını belirtiyor. Halı miktarı ile birlikte ahşap zeminlerde yer alan boşlukların kapatılması da odalarınızı sıcak tutma imkanı sağlayacak.

Termal perdeler veya kapı altı yalıtıcıları kullanın

Yalıtım uzmanı Paul Brewster, oda sıcaklığını korumada evlerde kullanılan termal perdelerin de çok önemli olacağını ifade etti. Ayrıca kapı atlarından gelen hava akımını kesmen için rüzgar kesicilerin kullanabileceğini de sözlerine ekledi. 

Son olarak ise basit ama etkili bir yöntem olarak evdeki tüm oda kapılarının kapalı tutulmasını gösterildi.

İsmail Kahraman
