Yalıtım Uzmanından Doğal Gaz Faturanızı Azaltacak Tavsiyeler: Kaloriferin Arkasına Alüminyum Folyo Koyun!
Kış aylarının gelmesiyle birlikte evlerde kombiler açılmaya başlandı. Önümüzde 4 ay boyunca doğal faturaları haneleri en çok zorlayan harcalamardan biri olacak. Yalıtım uzmanı Paul Brewster, sadece 2 dakikada yapılacak bir çözümle ev içi ısıyı artırmanın yolunu açıkladı. Hem de kombinin derecesini yükseltmeden. Brewster’e göre kalorifer peteğinin arkasına konulacak basit bir alüminyum folyo ile eviniz çok daha sıcak hale gelebilir.
Türkiye’de kombiler eller titreyerek de olsa açıldı ve ilk faturalar gelmeye başladı.
Kış aylarında evlerdeki halıların artırılması gerekiyor.
Termal perdeler veya kapı altı yalıtıcıları kullanın
