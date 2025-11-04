onedio
New York Belediye Başkanlığı Seçimi İçin Sandık Başında: Favori Müslüman ve Sosyalist Zohran Mamdani

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.11.2025 - 23:43

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan New York bugün belediye başkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye saati ile 14.00’te başlayan oy verme işlemi sabaha karşı sona erecek ve New York’un yeni belediye başkanı belli olacak. Başkanlık için anketlerde favori gösterilen isim ise Demokrat Parti’nin 34 yaşındaki adayı Zohran Mamdani. Sosyalist kimliği ile bilinen Mandani seçilmesi halinde kentin ilk Müslüman belediye başkanı olacak. Zohran Mamdani’nin yarıştığı rakipleri ise bağımsız aday Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Curtis Sliwa. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Zohran Mamdani için “komünist” diyerek ve seçilmesi durumunda New York için federal yardımları sonlandıracağı tehdidinde bulunmuştu. Trump ayrıca kendi partisinin adayı Sliwa için değil Andrew Cuomo’ya oy verilemsi çağrısında da bulunmuştu.

8 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın en hareketli şehirlerinden biri olan New York’ta seçim heyecanı yaşanıyor.

8 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın en hareketli şehirlerinden biri olan New York'ta seçim heyecanı yaşanıyor.

Kente oy verme işlemi yerel saatle 06.00'da (TSİ 14.00) başladı. Oy verme işlemi Türkiye saati ile 03.00’e kadar devam edecek ve sonrasında yeni belediye başkanı belli olacak.

New York’ta belediye başkanları seçimleri için favori gösterilen isim ise Zohran Mamdani. Sadece 34 yaşında olan Zohran Mamdani, Hint bir ailenin çocuğu olarak Uganda'da dünyaya geldi. Demokrat Parti’nin sol kanadını temsil eden 'Demokrat Sosyalistler'e üye olan Mamdani, seçim kampanyasında New York'taki işçi sınıfının içinde bulunduğu krizi ve artan geçim masraflarını gündeme getirdi.

Zohran Mamdani seçilmesi halinde ise New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olarak tarihe geçecek.

New York Belediye Başkanlığı için Mamdani ile yarışan diğer isimler ise 67 yaşındaki eski New York valisi Andrew Cuomo ve 71 yaşındaki Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa.

Trump’tan Zohran Mamdani’ye: “Komünist oy vermeyin!”

Trump’tan Zohran Mamdani’ye: “Komünist oy vermeyin!”

Hem ABD’nin hem de dünyanın en önemli kültür ve finans merkezlerinden biri olan New York’taki yerel seçim ABD siyasetini de yakından ilgilendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımla seçmenleri “komünist” dediği Zohran Mamdani’ye oy vermemeye davet etti.

Trump ayrıca Mamdani’nin seçimi kazanması durumunda New York için federal fonlarda kısıntıya gideceğini söyledi. Trump, 'Onun yönetiminde bir zamanların bu harika şehrinin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır olacaktır' iddiasında bulundu.

ABD Başkanı ayrıca kendi partisi olan Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Sliwa’nın yerine bağımsız aday Andrew Cuomo’yu desteklediğini açıkladı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
