New York Belediye Başkanlığı Seçimi İçin Sandık Başında: Favori Müslüman ve Sosyalist Zohran Mamdani

Kente oy verme işlemi yerel saatle 06.00'da (TSİ 14.00) başladı. Oy verme işlemi Türkiye saati ile 03.00’e kadar devam edecek ve sonrasında yeni belediye başkanı belli olacak.

New York’ta belediye başkanları seçimleri için favori gösterilen isim ise Zohran Mamdani. Sadece 34 yaşında olan Zohran Mamdani, Hint bir ailenin çocuğu olarak Uganda'da dünyaya geldi. Demokrat Parti’nin sol kanadını temsil eden 'Demokrat Sosyalistler'e üye olan Mamdani, seçim kampanyasında New York'taki işçi sınıfının içinde bulunduğu krizi ve artan geçim masraflarını gündeme getirdi.

Zohran Mamdani seçilmesi halinde ise New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olarak tarihe geçecek.

New York Belediye Başkanlığı için Mamdani ile yarışan diğer isimler ise 67 yaşındaki eski New York valisi Andrew Cuomo ve 71 yaşındaki Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa.