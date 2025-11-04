New York Belediye Başkanlığı Seçimi İçin Sandık Başında: Favori Müslüman ve Sosyalist Zohran Mamdani
Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan New York bugün belediye başkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye saati ile 14.00’te başlayan oy verme işlemi sabaha karşı sona erecek ve New York’un yeni belediye başkanı belli olacak. Başkanlık için anketlerde favori gösterilen isim ise Demokrat Parti’nin 34 yaşındaki adayı Zohran Mamdani. Sosyalist kimliği ile bilinen Mandani seçilmesi halinde kentin ilk Müslüman belediye başkanı olacak. Zohran Mamdani’nin yarıştığı rakipleri ise bağımsız aday Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Curtis Sliwa. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Zohran Mamdani için “komünist” diyerek ve seçilmesi durumunda New York için federal yardımları sonlandıracağı tehdidinde bulunmuştu. Trump ayrıca kendi partisinin adayı Sliwa için değil Andrew Cuomo’ya oy verilemsi çağrısında da bulunmuştu.
8 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın en hareketli şehirlerinden biri olan New York’ta seçim heyecanı yaşanıyor.
Trump’tan Zohran Mamdani’ye: “Komünist oy vermeyin!”
Oh iyi iyi, bu sefer din kardesiyiz diye istedigimizi yaptiririz yine. ny belediye baskanlariyla hukumetimizin yakin iliskisini bilen bilir. Umarim hukumetim... Devamını Gör
Aaa muhabbet bizdeki İstanbul seçimlerine dönmüş abd bizi harbi kiskaniyor 😀😀😀
Adam yaşayan ölüm Hint+Afrikalı+Komünist kara büyü vücuda gelmiş, Andrew Başkan seninleyiz! Felak nas okunmadan yanından geçilmeyecek tipleri bir de NYC'nin ... Devamını Gör