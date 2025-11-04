onedio
Yeni Tabela Asılmıştı: Ankara’da Viral Olan Kızılay Tabelası

Yeni Tabela Asılmıştı: Ankara’da Viral Olan Kızılay Tabelası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.11.2025 - 22:54

Ankara’daki sosyal medyada gündem olan Kızılay yön tabelası kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalınmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni Kızılay tabelasını astı. Sosyal medyadaki akım nedeniyle tabela ile poz veren kişilerin büyük ilgisi sonrasında Kızılay tabelasının son hali ortaya çıktı.

Ankara’da sosyal medyada sıklıklı paylaşılan Kızılay tabelası yerinden sökülerek çalınmıştı.

John Fitzgerald Kennedy Caddesi üzerinde bulunan tabelanın yeni belediye ekipleri tarafından takıldı. Ancak kısa sürede tabelanın yüzeyine çeşitli stickerlar yapıştırıldığı ve yazılar yazıldığı görüldü. Gençlerin tabelaya asılarak fotoğraf çektikleri, yoldan geçen birçok kişinin de akım için poz verdiği ortaya çıktı.

Ailesiyle birlikte Denizli'den Ankara'ya gelen bir genç de sosyal medya akımına katılıp, Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çektirdi. Ailesi ile Ankara'ya gezmeye gelen Nilo Mehra isimli genç, 'Hazır buraya gelmişken tabelayı da görmek istedim. Çünkü şu sıralar sosyal medyada bayağı bir popüler oldu. Amacım video çekmekti ama pek yetişemedim, ben de tabela ile fotoğraf çektirdim. Gördüğüm kadarıyla yeni tabela değil, tekrardan yerine monte etmişler 'dedi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
