Yeni Tabela Asılmıştı: Ankara’da Viral Olan Kızılay Tabelası
Ankara’daki sosyal medyada gündem olan Kızılay yön tabelası kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalınmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni Kızılay tabelasını astı. Sosyal medyadaki akım nedeniyle tabela ile poz veren kişilerin büyük ilgisi sonrasında Kızılay tabelasının son hali ortaya çıktı.
Ankara’da sosyal medyada sıklıklı paylaşılan Kızılay tabelası yerinden sökülerek çalınmıştı.
