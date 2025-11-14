Çalışanını Beyzbol Sopasıyla Dövdü: Dizi Oyuncusu ve Sosyal Medya Fenomeni Bahadır Ünlü Gözaltına Alındı
Beyoğlu'nda iş yerindeki çalışanını darbederek tehditlerde bulunan sosyal medya fenomeni ve dizi oyuncusu Bahadır Ünlü gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni ve dizi oyuncusu Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla dövünce gözaltına alındı.
Çalıştırdığı iş yerinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı yokmuş!
Daha önce de müşterisine bıçakla saldırdı!
