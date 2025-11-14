onedio
Çalışanını Beyzbol Sopasıyla Dövdü: Dizi Oyuncusu ve Sosyal Medya Fenomeni Bahadır Ünlü Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.11.2025 - 09:50 Son Güncelleme: 14.11.2025 - 09:57

Beyoğlu'nda iş yerindeki çalışanını darbederek tehditlerde bulunan sosyal medya fenomeni ve dizi oyuncusu Bahadır Ünlü gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni ve dizi oyuncusu Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla dövünce gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Tomtom Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen darp olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Dizilerde de oynayan sosyal medya fenomeni Ba’hadır Ünlü’nün (43), kafesinde çalışan bir kişiyi beyzbol sopasıyla dövdüğü ve tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Bahadır Ünlü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çalıştırdığı iş yerinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı yokmuş!

İşletmede yapılan kontrolde ise iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadan faaliyet gösteren kafenin daha önceden mühürlendiği, mühür bozularak izinsiz şekilde çalışmaya devam edildiği belirlendi. İş yeri yeniden mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ise 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin çalışanını darbettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, zanlının çalışanını beyzbol sopasıyla vurarak darbettikten sonra tehdit ettiği anlar yer alıyor.

Daha önce de müşterisine bıçakla saldırdı!

Oyuncu Bahadır Ünlü’nün 2022 yılı Ocak ayında, restoranında eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurmuştu. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ünlü emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

