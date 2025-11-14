Kar Ne Zaman Yağacak? Kar Uyarısı Yapılan İl Sayısı 8 Oldu: Hafta Sonu Türkiye’ye Yoğun Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Türkiye'nin batı kesiminde yağmur etkili olurken, doğu şehirlerinde ise ilk kar uyarıları art arda gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sayfasında paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda 8 il için kar yapışı tahmininde bulundu.

İklim bilimciler, aralarında İstanbul'un da olduğu Marmara ve Ege Bölgesi'nde yer alan şehirler için 20 Aralık ve sonrasını işaret ederken, MGM'nin uyarısında 16 Kasım 2026 itibarıyla kar yağışı beklenen şehirler şu şekilde sıralandı:

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Ardahan

- Kars

- Ağrı

- Van

- Hakkari

Meteoroloji uzmanları, söz konusu yağışların farklı şehirlerin yüksek kesimlerinde de etkili olabileceğini belirtirken, kar uyarısı yapılan 8 şehirde ise yağışların şehir merkezlerine kadar etkili olabileceğini açıkladı.