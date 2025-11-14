onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kar Ne Zaman Yağacak? Kar Uyarısı Yapılan İl Sayısı 8 Oldu: Hafta Sonu Türkiye’ye Yoğun Kar Yağışı Geliyor

Kar Ne Zaman Yağacak? Kar Uyarısı Yapılan İl Sayısı 8 Oldu: Hafta Sonu Türkiye’ye Yoğun Kar Yağışı Geliyor

hava durumu kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.11.2025 - 07:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu yılın ilk kar duyurusunu yayınladı. Kurumun internet sitesinde yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda, pazar günü için daha önce 6 ile yapılan kar uyarısı bu kez 8 şehir için yapıldı. Meteoroloji kar yağışı için bu kez gün vererek uyarılar yaptı. Peki kar yağışı hangi şehirlerde olacak? Kar ne zaman yağacak? İşte hafta sonu kar yağışı beklenen ve uyarı yapılan şehirler…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı.

Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Türkiye'nin batı kesiminde yağmur etkili olurken, doğu şehirlerinde ise ilk kar uyarıları art arda gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sayfasında paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda 8 il için kar yapışı tahmininde bulundu. 

İklim bilimciler, aralarında İstanbul'un da olduğu Marmara ve Ege Bölgesi'nde yer alan şehirler için 20 Aralık ve sonrasını işaret ederken, MGM'nin uyarısında 16 Kasım 2026 itibarıyla kar yağışı beklenen şehirler şu şekilde sıralandı:

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Ardahan

- Kars

- Ağrı

- Van

- Hakkari

Meteoroloji uzmanları, söz konusu yağışların farklı şehirlerin yüksek kesimlerinde de etkili olabileceğini belirtirken, kar uyarısı yapılan 8 şehirde ise yağışların şehir merkezlerine kadar etkili olabileceğini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın