Türkiye’ye Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor: Meteoroloji Gün ve Saat Vererek Kar Yağışı Uyarısı Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2025 - 17:50

Beklenen kar yağışı günleri iyice yaklaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. 14 Kasım'da 6 ilde ise kar yağışı bekleniyor. Yapılan açıklamada, bazı bölgeler için sağanak bazı bölgeler için ise kar yağışı uyarısında bulunuldu. Peki kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hangi şehirlere kar yağışı uyarısı yaptı. İşte detaylar…

Meteoroloji tarih ve saat verdi: Türkiye’ye kuvvetli kar yağışı geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıda 14 Kasım Cuma günü saat 00.00’da başlayıp, 15 Kasım Cumartesi sabah 08.00’e kadar geçerli olacağı belirtildi. Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte öğle saatlerinden sonra bin 200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
