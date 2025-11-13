Türkiye’ye Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor: Meteoroloji Gün ve Saat Vererek Kar Yağışı Uyarısı Yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıda 14 Kasım Cuma günü saat 00.00’da başlayıp, 15 Kasım Cumartesi sabah 08.00’e kadar geçerli olacağı belirtildi. Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte öğle saatlerinden sonra bin 200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.