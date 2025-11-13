onedio
UKOME’dan Tüm İstabulluları İlgilendiren Karar: İstanbul’da 84 Yerde Hız Limiti Değişti

UKOME'dan Tüm İstabulluları İlgilendiren Karar: İstanbul'da 84 Yerde Hız Limiti Değişti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2025 - 14:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bu ay yapılan toplantısında kritik kararlar alındı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hız sınırları değişti. Yeni alınan karar kapsamında toplam 14 bin 655 levhanın da sökümüne başlanacak. Çalışmalar bu yılını sonuna kadar tamamlanacak.

İşte İstanbul’da hız limiti değişen tüm yerlerin sıralı listesi… 👇

UKOME, İBB Genel Sekreteri Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında toplandı.

UKOME, İBB Genel Sekreteri Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İstanbul Geneli Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin revize edilmesi teklifi görüşüldü. Oybirliğiyle 84 noktada hız limiti güncellendi.

Toplantıda konuşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, 'Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam 1105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor' dedi.

İşte İstanbul’da hız limiti değişin tüm yerler…👇

İşte İstanbul'da hız limiti değişin tüm yerler…

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
