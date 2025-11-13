onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Portekiz D7 Vizesi: 870 Euro (43 Bin Lira) Pasif Gelirle Portekiz’den Oturum İzni Almak Mümkün

Portekiz D7 Vizesi: 870 Euro (43 Bin Lira) Pasif Gelirle Portekiz’den Oturum İzni Almak Mümkün

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2025 - 14:14

Portekiz’in Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerin vatandaşları için uyguladığı D7 vizesinin şartları gündem oldu. “Pasif gelir vizesi” veya “Emekliler için oturum vizesi” diye de bilinen Portekiz D7 vizesi için geçerli olan şart, aylık 870 Euro (43 bin lira) pasif gelire sahip olmak. Pasif gelir diye tanımlanan gelirler arasında düzelinli yatırım geliri, kira geliri veya emekli maaşı gibi yalnızca garanti altına alınmış ödemeler kabul ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa’nın en batı ucunda yer alan Portekiz, doğal güzellikleri ile turistlerin de en sık gittiği ülkelerden biri.

Avrupa’nın en batı ucunda yer alan Portekiz, doğal güzellikleri ile turistlerin de en sık gittiği ülkelerden biri.

Peki sadece 870 euro (43 bin lira) pasif gelirle AB üyesi Portekiz’den uzun süreli oturum izni alınabileceğini biliyor musunuz? Portekiz’in, AB ülkeleri dışında kalan ülke vatandaşları için uyguladığı D7 vizesi ile ülkede uzun süre kalmak mümkün.

Sözcü’de yer alan habere göre, mevcut euro kuru ile 42 bin 708 TL'ye denk düşen ücret, yalnızca garanti altına alınmış ödemeleri kapsıyor. Halihazırda maaş ya da ticaret geliri üzerinden elde edilecek kazançlar, D7 Vizesi başvurusuna dahil edilmiyor.

Kimler başvuru yapabilir?

Kimler başvuru yapabilir?

Emekliler, maaş veya emekli gelirini belgeleyebilenler

Serbest çalışanlar ve dijital göçmenler

Düzenli yatırım, kira veya temettü geliri bulunanlar

Uzaktan çalışarak Avrupa’da yaşamak isteyenler

Portekiz D7 vizesine başvuru şartları neler?

Portekiz D7 vizesine başvuru şartları neler?

Pasif gelir şartı: 

Başvuru sahibinin en az 870 euro aylık düzenli gelir göstermesi gerekir.

Aile üyeleri için ek gelir: 

Eş için bu miktarın %50’si 

Her çocuk için %30 ek gelir şartı aranır.

Portekiz banka hesabı ve NIF numarası:

Başvuru öncesinde açılması zorunludur.

Konaklama belgesi:

Kira sözleşmesi, tapu veya uzun süreli konaklama rezervasyonu gerekir.

Adli sicil kaydı:

Temiz sabıka kaydı zorunludur.

Sağlık sigortası:

Portekiz’de geçerli özel sağlık sigortası yaptırılmalıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın