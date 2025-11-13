Portekiz D7 Vizesi: 870 Euro (43 Bin Lira) Pasif Gelirle Portekiz’den Oturum İzni Almak Mümkün

Portekiz’in Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerin vatandaşları için uyguladığı D7 vizesinin şartları gündem oldu. “Pasif gelir vizesi” veya “Emekliler için oturum vizesi” diye de bilinen Portekiz D7 vizesi için geçerli olan şart, aylık 870 Euro (43 bin lira) pasif gelire sahip olmak. Pasif gelir diye tanımlanan gelirler arasında düzelinli yatırım geliri, kira geliri veya emekli maaşı gibi yalnızca garanti altına alınmış ödemeler kabul ediliyor.