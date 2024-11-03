Son Yıllarda Popülaritesi Artan Portekiz Hakkında Bilmeniz Gereken 12 Şey

Algarve, Portekiz’in güneyinde yer alan bir bölge ve adeta bir plaj cenneti. Altın renkli kumları, uçsuz bucaksız okyanusu ve kartpostalları andıran kayalıklarıyla gözlerini kamaştıracak bir güzelliğe sahip. Ayrıca sörf yapmak istiyorsan, burası tam da sana göre. Sörf okulları her yerde ve dalgalar da oldukça cömert. En ünlü plajlarından biri olan Praia da Marinha, dünya çapında bilinen ve mutlaka görülmesi gereken bir plaj. Doğayla iç içe, sakin ve huzurlu bir tatil istiyorsan Algarve senin için mükemmel bir tercih.