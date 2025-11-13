"Benzeri Görülmemiş Vakalar Yaşanıyor": Dünya Sağlık Örgütü Haziran Ayında Ortaya Çıkan Yeni Virüs İçin Uyardı
Küresel sağlık uzmanları, haziran ayında ortaya çıkan yeni ‘H3N2’ türünün Kuzey Yarımküre’de hızla yayılması nedeniyle uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang, haziran ayında ortaya çıkan yeni ‘H3N2’ türünün ‘çok hızlı yayıldığını ve bazı ülkelerde baskın hale geldiğini’ bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Haziran ayında ortaya çıkan yeni virüs çok hızlı yayılıyor.
