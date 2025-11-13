onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
"Benzeri Görülmemiş Vakalar Yaşanıyor": Dünya Sağlık Örgütü Haziran Ayında Ortaya Çıkan Yeni Virüs İçin Uyardı

"Benzeri Görülmemiş Vakalar Yaşanıyor": Dünya Sağlık Örgütü Haziran Ayında Ortaya Çıkan Yeni Virüs İçin Uyardı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2025 - 18:58

Küresel sağlık uzmanları, haziran ayında ortaya çıkan yeni ‘H3N2’ türünün Kuzey Yarımküre’de hızla yayılması nedeniyle uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang, haziran ayında ortaya çıkan yeni ‘H3N2’ türünün ‘çok hızlı yayıldığını ve bazı ülkelerde baskın hale geldiğini’ bildirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Haziran ayında ortaya çıkan yeni virüs çok hızlı yayılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Haziran ayında ortaya çıkan yeni virüs çok hızlı yayılıyor.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi Başkanı James Mackey de grip vakalarının geçen yıla göre üç katına çıktığını belirterek, ülkenin zorlu bir kışa girdiğini söyledi.

Kanada’da da benzer bir artış yaşandığını aktaran uzmanlar, Japonya’da ise benzeri görülmemiş grip vakaları olduğunu kaydetti. Tokyo’da grip vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre altı kat yükseldiği, ülke genelinde 2 bin 300’den fazla okul ve kreşin kısmen kapatıldığı aktarıldı.

Bilim insanları, ‘H3N2’nin, influenza A grubunda yer aldığını açıkladı. Ülke genelinde grip A testlerinin pozitif çıktığına dair çok sayıda bildirim olsa da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hükümetin kapanması nedeniyle 26 Eylül’den bu yana detaylı ulusal grip verisi yayımlamıyor. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Prof. Dr. William Schaffner, CDC’deki büyük ölçekli işten çıkarmalar nedeniyle veri toplama ve analiz sürecinin daha da aksayabileceğini ifade etti.

Schaffner, eyalet ile üniversite laboratuvarlarının devreye gireceğini fakat ulusal izlemenin önceki yıllardaki kadar hızlı ve kapsamlı yapılamayacağını vurguladı. Schaffner, “Aşı tam eşleşmese bile onlarca yıllık veriler, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde azalttığını gösteriyor” dedi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın