Müjde! Bir Dönemin Efsane Video Uygulaması Vine Geri Döndü: diVine Nedir?
Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey, kısa video uygulaması Vine’ın arşivlerini temel alan diVine adlı yeni platformu kullanıma sundu. Uygulama, Vine’ın kapanmadan önce yedeklenen 100 binden fazla kısa videoyu yeniden erişime açıyor ve kullanıcıların kendi kısa videolarını yükleyebileceği yeni bir sosyal alan sunuyor.
Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bir döneme damga vuran 6 saniyelik video platformu Vine, diVine adıyla yeniden aramızda.
