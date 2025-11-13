onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Müjde! Bir Dönemin Efsane Video Uygulaması Vine Geri Döndü: diVine Nedir?

Müjde! Bir Dönemin Efsane Video Uygulaması Vine Geri Döndü: diVine Nedir?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2025 - 23:48

Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey, kısa video uygulaması Vine’ın arşivlerini temel alan diVine adlı yeni platformu kullanıma sundu. Uygulama, Vine’ın kapanmadan önce yedeklenen 100 binden fazla kısa videoyu yeniden erişime açıyor ve kullanıcıların kendi kısa videolarını yükleyebileceği yeni bir sosyal alan sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bir döneme damga vuran 6 saniyelik video platformu Vine, diVine adıyla yeniden aramızda.

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bir döneme damga vuran 6 saniyelik video platformu Vine, diVine adıyla yeniden aramızda.

diVine, yalnızca nostaljik bir arşiv uygulaması değil. Platform, kullanıcıların profil oluşturmasına, yeni içerikler üretmesine ve gerçek kişilere ait videoları öne çıkarmasına imkan tanıyor. Ayrıca yapay zeka ile üretilen videoları tespit ederek yayınlanmalarını engelleyen özel bir filtreleme sistemi kullanıyor. 

Proje, Dorsey’nin Mayıs 2025’te kurduğu kar amacı gütmeyen and Other Stuff organizasyonu tarafından finanse ediliyor. Organizasyon, açık kaynaklı ve deneysel sosyal medya projelerini desteklemeye odaklanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın