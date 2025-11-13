Müjde! Bir Dönemin Efsane Video Uygulaması Vine Geri Döndü: diVine Nedir?

diVine, yalnızca nostaljik bir arşiv uygulaması değil. Platform, kullanıcıların profil oluşturmasına, yeni içerikler üretmesine ve gerçek kişilere ait videoları öne çıkarmasına imkan tanıyor. Ayrıca yapay zeka ile üretilen videoları tespit ederek yayınlanmalarını engelleyen özel bir filtreleme sistemi kullanıyor.

Proje, Dorsey’nin Mayıs 2025’te kurduğu kar amacı gütmeyen and Other Stuff organizasyonu tarafından finanse ediliyor. Organizasyon, açık kaynaklı ve deneysel sosyal medya projelerini desteklemeye odaklanıyor.