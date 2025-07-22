Vine Zamanından Kalsa da Hala Güldüren 10 Replik
Vine dönemi öyle bir rüzgardı ki; bugün Vine uygulamasında popüler olup şimdi profesyonel içerik üreticisi, hatta oyuncu olan birçok isim var. Hepimiz başta '6 saniyelik bir videoda ne anlatılabilir ki?' diye düşündük ama sonra öyle yaratıcı içerikler ortaya çıktı ki, o espriler yıllarca dilimizden düşmedi. İşte Vine döneminde efsane olmuş o replikler. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hocam Aykut uç yiyor! 😂 Aykut Elmas, Vine döneminin en popüler isimlerinden biriydi ve neredeyse çektiği her video beğeni rekorları kırıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Cocumuyo bu?! 🙄
3. Enişte makas kesmiyor! 😂 Buna gülüp geçiyoruz ama çoğu zaman birebir aynısı yaşanıyor!
4. Öküz Salih! 🙄 Halil İbrahim Göker de Vine dünyasının efsanelerinden biriydi ve çektiği videolarla böyle unutulmaz repliklere imza attı.
5. İki dilim ekmek işte! 😂 Cem Gelinoğlu bugün başarılı bir senarist ve oyuncu. Ama zamanında o da Vine dünyasının etkili isimlerinden biriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Kaslı olsun, para o kadar da önemli değil." 🙄 Şimdilerde influencer olan Eylül Öztürk, o yıllarda Vine dünyasını sallayan en popüler kadın içerik üreticilerinden biriydi.
7. "Kalbimi çaldın vicdansız!" 😂 Atakan Özyurt'un bu tarz içerikleri konu aldığı Vine'ları, "6 saniyede nasıl güldürülür?" sorusunun cevabıydı resmen!
8. "Bana para ver!" 😂 Yine bir Aykut Elmas içeriği ve yine eskimeyen bir replik.
9. "Bu nasıl plan ya?" 🙄 Bir diğer Vine fenomeni Cihan Akıncı da birbirinden komik tespitleriyle 6 saniyede yüzümüzü güldürmeyi başarıyordu.
10. "Bakarız ya!" 🙄 Barbaros Dikmen, baba figürünü konu alan vine'larıyla hepimizin iç sesi oluyordu resmen.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın