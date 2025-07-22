Vine Zamanından Kalsa da Hala Güldüren 10 Replik

Vine dönemi öyle bir rüzgardı ki; bugün Vine uygulamasında popüler olup şimdi profesyonel içerik üreticisi, hatta oyuncu olan birçok isim var. Hepimiz başta '6 saniyelik bir videoda ne anlatılabilir ki?' diye düşündük ama sonra öyle yaratıcı içerikler ortaya çıktı ki, o espriler yıllarca dilimizden düşmedi. İşte Vine döneminde efsane olmuş o replikler. 👇