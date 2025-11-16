onedio
Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Yargılaması Süren Atakan Karazor'un A Millî Formayla Maça Çıkması Tepki Çekti

Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Yargılaması Süren Atakan Karazor'un A Millî Formayla Maça Çıkması Tepki Çekti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.11.2025 - 17:45

Atakan Karazor'un millî takımdan teklif alması tartışma konusu olmuştu. Haziran 2022'de tatil için bulunduğu İspanya'nın İbiza adasında, 18 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 6 hafta tutuklu kalmış ve 50 bin Euro kefaletle serbest kalmıştı. İspanya'da davası süren Atakan Karazor, dün akşam Türkiye-Bulgaristan maçında millî formayı giydi. Karazor'un kadroda yer alması tepki çekti.

Haziran 2022'de tatil için bulunduğu İspanya'nın İbiza adasında, 18 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Atakan Karazor'un millî takım kadrosuna çağrılması tartışma konusu olmuştu.

Bahsi geçen davada 6 hafta tutuklu kalan ve 50 bin Euro kefaletle serbest bırakılan ancak yargılaması süren Atakan Karazor, dün akşam ilk kez Türkiye-Bulgaristan maçında sahada yer alarak A Millî Takım formasını giydi. Resmi hesaptan Atakan Karazor için paylaşım yapıldı.

@MilliTakimlar resmi hesabından yapılan paylaşım:

twitter.com

Atakan Karazor'un A Millî Takım kadrosunda yer alması ve resmi hesaptan yapılan paylaşıma tepki dolu yorumlar yapıldı.

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
