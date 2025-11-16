Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Yargılaması Süren Atakan Karazor'un A Millî Formayla Maça Çıkması Tepki Çekti
Atakan Karazor'un millî takımdan teklif alması tartışma konusu olmuştu. Haziran 2022'de tatil için bulunduğu İspanya'nın İbiza adasında, 18 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 6 hafta tutuklu kalmış ve 50 bin Euro kefaletle serbest kalmıştı. İspanya'da davası süren Atakan Karazor, dün akşam Türkiye-Bulgaristan maçında millî formayı giydi. Karazor'un kadroda yer alması tepki çekti.
Haziran 2022'de tatil için bulunduğu İspanya'nın İbiza adasında, 18 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Atakan Karazor'un millî takım kadrosuna çağrılması tartışma konusu olmuştu.
@MilliTakimlar resmi hesabından yapılan paylaşım:
Atakan Karazor'un A Millî Takım kadrosunda yer alması ve resmi hesaptan yapılan paylaşıma tepki dolu yorumlar yapıldı.
