onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
TFF Açıkladı: İspanya Maçı Öncesi Hakan Çalhanoğlu Sakatlığı Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı

TFF Açıkladı: İspanya Maçı Öncesi Hakan Çalhanoğlu Sakatlığı Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.11.2025 - 16:40

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Millî  Takım’ın İspanya maçı öncesi önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, Bulgaristan maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TFF, İspanya maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu'nun aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

TFF, İspanya maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu'nun aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Hakan Çalhanoğlu, sağ el bileğindeki sakatlık nedeniyle millî  takım kadrosundan çıkarıldı. Çalhanoğlu’nun yerine Ümit Milli Takım’dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek A Millî  Takım kadrosuna dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı. Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın