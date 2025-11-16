TFF Açıkladı: İspanya Maçı Öncesi Hakan Çalhanoğlu Sakatlığı Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Millî Takım’ın İspanya maçı öncesi önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, Bulgaristan maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı.
TFF, İspanya maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu'nun aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
