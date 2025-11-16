Türkiye Play-Off Oynamayı Garantiledi: Play-Off’ta Rakipler Belli Olmaya Başladı

Play off aşaması, gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada bulunan ve Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen dört ekibi içerecek.

İkinci kez uygulanacak bu formatla birlikte, takımların finallere gidebilmek için iki rakibini geçmesi gerekecek.

Buna göre; kuraya katılan 16 takım dörderli dört play-off yoluna ayrılırken, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından play-off etabından toplam dört Avrupa takımı daha Dünya Kupası için final bileti almış olacak.

Mart ayında yapılacak maçlarda ilk maç, daha üst torbadan gelecek ekibin evinde oynanacak. Final maçında saha, karşılaşacak ekipler arasındaki kurayla belirleyecek.