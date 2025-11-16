Türkiye Play-Off Oynamayı Garantiledi: Play-Off’ta Rakipler Belli Olmaya Başladı
A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Türkiye, İspanya’yı deplasmanda farklı yenmesi durumunda ise grupta liderliğe yükselecek. Ancak İspanya’nın oynadığı 5 maçta da kalesinde gol dahi görmediğini hatırlatmak lazım. Milli Takım, grup ikinciliği ile play-off için seri başı olmaya da hak kazandı. 16 takımın kalan son 4 bilet için yarışacağı play-off maçları Mart ayında oynanacak.
Türkiye, Bulgaristan engelini de 2-0 ile geçerek Dünya Kupası’na katılma ümitlerini sürdürdü.
Dünya Kupası için play-off maçları nasıl olacak?
Gruplardaki son maçlar öncesi torbalar şöyle 👇
