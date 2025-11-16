onedio
Türkiye Play-Off Oynamayı Garantiledi: Play-Off’ta Rakipler Belli Olmaya Başladı

İsmail Kahraman
16.11.2025 - 09:07

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Türkiye, İspanya’yı deplasmanda farklı yenmesi durumunda ise grupta liderliğe yükselecek. Ancak İspanya’nın oynadığı 5 maçta da kalesinde gol dahi görmediğini hatırlatmak lazım. Milli Takım, grup ikinciliği ile play-off için seri başı olmaya da hak kazandı. 16 takımın kalan son 4 bilet için yarışacağı play-off maçları Mart ayında oynanacak.

Türkiye, Bulgaristan engelini de 2-0 ile geçerek Dünya Kupası’na katılma ümitlerini sürdürdü.

Milli Takımımızın liderlik şansı da bulunuyor ancak çok düşük bir ihtimal. A Milli Futbol Takımı, ilk maçta 6-0 yendiği İspanya’ı deplasmanda 7-0 yenerek genel averajda rakibinin üzerine çıkıp lider olabilir ancak İspanya, henüz grupta oynadığı 5 maçta gol dahi yemedi. Türkiye için güzel haber ise ikinci olması durumunda bile play-off maçlarında 1. torbada yer alacak olması.

Dünya Kupası için play-off maçları nasıl olacak?

Play off aşaması, gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada bulunan ve Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen dört ekibi içerecek.

İkinci kez uygulanacak bu formatla birlikte, takımların finallere gidebilmek için iki rakibini geçmesi gerekecek.

Buna göre; kuraya katılan 16 takım dörderli dört play-off yoluna ayrılırken, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından play-off etabından toplam dört Avrupa takımı daha Dünya Kupası için final bileti almış olacak.

Mart ayında yapılacak maçlarda ilk maç, daha üst torbadan gelecek ekibin evinde oynanacak. Final maçında saha, karşılaşacak ekipler arasındaki kurayla belirleyecek.

Gruplardaki son maçlar öncesi torbalar şöyle 👇

1. Torba: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Polonya

2. Torba: Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya

3. Torba: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek

4. Torba: Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda

Torbası kesinleşen takımlar: Türkiye, Çekya, Arnavutluk, İsveç, Kuzey İrlanda

